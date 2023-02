Madagascar: Energie solaire - Centrales de production de 20MW à Behenjy et Imeritsiatosika

Les projets pour l'atteinte de l'objectif " Electricité pour tous " avancent à grand pas. Quelques heures après que le nouveau ministre de l'Energie et des Hydrocarbures ait dévoilé sa feuille de route aux médias, la Jirama a signé un PPA.

Alors que la production d'électricité de la Jirama reste encore insuffisante pour satisfaire ses usagers à toute heure, les besoins exprimés par le reste de la population prennent également de l'ampleur. Face à cette demande croissante, le MEH (Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures) et la Jirama misent sur les partenariats dans le secteur de l'énergie renouvelable. Selon les hauts responsables auprès de la société d'État, Madagascar peut passer à la vitesse supérieure, grâce aux potentialités évaluées à plusieurs milliers de MW. L'objectif, selon eux, est de garantir l'accès à une énergie abordable pour un meilleur fonctionnement de l'économie. C'est dans cette optique que la Jirama a signé un contrat d'achat d'énergie ou PPA (Power Purchase Agreement) avec la société Daze Electro Power Madagascar Llc., lors d'une cérémonie organisée mardi dernier au Centell Antanimena.

Raccordé au RIA

Selon les explications, ce projet d'achat d'électricité vise, entre autres, à réduire les cas de délestage électrique à Antananarivo. En effet, le PPA signé concerne la production d'énergie de source solaire mis en œuvre par l'installation, l'exploitation et la maintenance de panneaux solaires photovoltaïques et autres installations y afférentes. Cette installation permettra de produire de l'énergie électrique - à Behenjy et Imerintsiatosika - d'une puissance installée de 20 MW, avec un système batterie de régulation et de stockage de 10 MWh (autonomie de 30 minutes). A noter que Daze Electro Power Madagascar Llc. a été choisie à l'issue d'une procédure de sélection transparente et impartiale, qui a vu huit opérateurs répondre à l'appel à manifestation d'intérêt, dont trois ont été présélectionnés. " Avant la signature du PPA, une équipe technique supplémentaire est déjà sur place pour accélérer ce projet important qui sera raccordé au Réseau Interconnecté d'Antananarivo (RIA) ", ont indiqué les responsables auprès de la société Daze Electro Power Madagascar Llc.

Insuffisants

A noter que la Jirama a déjà mené de nombreux projets pour accroître la production d'électricité. On peut citer les deux nouvelles centrales hydroélectriques opérationnelles inaugurées en 2022, notamment l'extension d'Andekaleka et de Farahantsana, qui ont permis d'accroître la capacité installée de Madagascar à 30 MW par million d'habitants, en moyenne. Bien que ce chiffre semble satisfaisant, il reste toutefois faible et représente cinq fois moins que celle de pays comme l'Inde, au moment de leur décollage économique. Afin de réaliser le velirano n°2 " l'accès à l'énergie et à l'eau par tous ", de nombreux projets solaires hybrides sont déjà identifiés et sont en cours de mise en œuvre, selon le MEH. En effet, le défi actuel est de finaliser les projets hybrides déjà contractés, en plus du renouvellement des équipements de distribution et des transformateurs électriques obsolètes.