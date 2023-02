Madagascar: Basketball 3X3 - Les deux équipes nationales à l'épreuve du feu

En collaboration avec la Fédération malgache de basket-ball, sponsorisée par Orange Madagascar, la Radio des Jeunes, RDJ, organisera du 3 au 5 mars sur les terrains de basketball du stade Barea Mahamasina l'évènement du basket-ball ALLEY HOOP 3×3, version quatrième édition.

Après la dernière édition de 2019, la RDJ veut renouveler l'expérience et donner un coup de pouce à nos deux équipes nationales de basket-ball 3×3 Ankoay senior hommes et dames, dans le cadre de leurs préparations pour la coupe du monde d'Autriche pour les hommes, et la recherche du ticket pour la qualification en coupe du monde en Israël pour les dames.

Plusieurs formations seront au rendez-vous durant les trois jours de compétition, allant de la catégorie U17 filles et garçons, aux U23 filles et garçons et les seniors dames et hommes.

Des grosses pointures seront au rendez-vous car les quatre garçons qui viennent de remporter le titre de champions d'Afrique de basketball 3×3 en Égypte au mois de décembre, synonyme de qualification à la coupe du monde, et les quatre filles vice-championnes d'Afrique, forment les équipes qui attireront l'attention de tous.

Détection

Elles seront mises à l'épreuve du feu et ce seront les deux formations à battre. Ce sera à elles de démontrer qu'elles sont au-dessus du lot. Leur présence va sans doute relever le niveau de la compétition, sans oublier la présence des autres grosses pointures de de la N1A.

Dans cadre de la préparation des échéances futures comme la coupe du monde, les Jeux africains, les Jeux des îles de l'Océan indien, ces grands rendez-vous des adeptes du basket-ball 3×3 servent aussi de détection des joueurs et joueuses qui ont le potentiel pour constituer les équipes nationales que ce soit en 3X3 ou en 5X5. Jaytaxx Rasolojaona, président directeur général de RDJ, veut apporter sa part de contribution, comme à son habitude, pour le développement du basket-ball en général et du 3×3 en particulier.

Toutes personnes, équipes et clubs intéressés (N1A et N1B seulement) sont priés de contacter directement la RDJ. L'inscription prendra fin le mercredi 1er mars à 12 heures. Le fiche d'engagement est à retirer et à retourner au siège de RDJ à Analakely.

Pour cette année, l'évènement du basket-ball Alley Hoop 3×3 coïncide avec le vingtième anniversaire de la RDJ, une fête en prime où il y aura deux artistes de renom (Bolo, AGRAD) et des DJ qui animeront en prime time.