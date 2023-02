Centrafrique/Madagascar: Football / CAN 2023 - Les Barea condamnés à vaincre la Centrafrique

Madagascar jouera à domicile le match aller contre la République centrafricaine le 23 mars. Le match retour se tiendra au Cameroun quatre jours plus tard.

Plus qu'un mois. La Confédération africaine de football (CAF) a fixé les dates de la double confrontation entre Madagascar et la République Centrafricaine. Le match aller comptant pour la troisième journée de la phase qualification à la Coupe d'Afrique des nations 2023 se jouera le jeudi 23 mars au stade Barea de Mahamasina. Quatre jours plus tard, le lundi 27 mars, aura lieu le match retour comptant pour la quatrième journée à Douala au Cameroun. On n'attend plus que la confirmation du stade.

Le sélectionneur Nicolas Dupuis a publié hier sur les réseaux sociaux, "nous sommes déterminés pour obtenir la victoire. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur votre soutien et votre enthousiasme pour encourager l'équipe à atteindre cet objectif". La rédaction a essayé d'appeler le technicien français pour avoir plus d'informations sur la préparation de l'équipe nationale à un mois du jour J mais il a été injoignable.

Nous avons posé les mêmes questions sur le programme de préparation, le nombre des présélections expatriés et locaux, ... au directeur technique national, Rado Rasoanaivo. Ce dernier a répondu que "c'est la responsabilité du sélectionneur. Nous attendons justement le plan de préparation avant que l'équipe de Fédération procède à toute organisation, dont entre autres les plans de vol des expatriés et pour rallier le Cameroun car nous n'aurons que quatre jours entre les deux matches. Je pense que les deux délégations vont prendre le même avion".

À notre portée

Au classement provisoire après la deuxième journée, Madagascar occupe la dernière place, crédité d'un point (-3), derrière la République Centrafricaine (1 point,-1). Le Ghana et l'Angola se

trouvent respectivement en première et en deuxième position avec 4 points chacun. "Je crois qu'on a encore toutes les chances. Il faut respecter cette équipe centrafricaine, mais elle est à notre portée donc nous allons jouer pour gagner. ... Si nous sortons avec une victoire et un nul, nous serons encore dans la course. Si nous sortons avec deux victoires ce sera bien" a souligné Nicolas Dupuis lors de son interview exclusive dans notre journal du 10 février.

Quant à la préparation de la sélection, "je pense que je vais faire en sorte de regrouper un peu la dizaine de locaux. Il y aura peut-être 50/50 en pourcentage entre expatriés et locaux mais je ferai en sorte peut-être de regrouper un peu les locaux avant" a-t-il mentionné. De leur côté, les Fauves centrafricains ont déjà entamé leur préparation depuis plus de deux semaines.