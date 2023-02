Madagascar: Transport et météorologie - Valéry Ramonjavelo, de nombreux dossiers comme bagages à main

Beaucoup craignaient le pire. Qu'il allait vider son sac devant ses détracteurs présents parmi l'assistance.

Il n'en fut rien. Durant la cérémonie de passation d'hier à Anosy, Rolland Ranjatoelina, ministre des Transports et de la météorologie sortant, a été digne et à la hauteur de l'évènement. Pour mettre son successeur, Valéry Ramonjavelo, sur les bons rails. Pas d'incartades verbales à l'encontre de qui que ce soit. Ni un mot plus haut qu'un autre. " J'ai pris du plaisir pour ces onze mois passés à la tête de ce ministère. Je n'ai jamais été aussi heureux. Figurez-vous, je n'ai pas assisté à un seul enterrement durant cette période. Aujourd'hui, je suis d'autant plus satisfait que je passe le relais à un frère " a-t-il conclu sa brève allocution.

Mis en bonne condition par tant de sollicitude, Valéry Ramonjavelo a promis " de doter les services météorologiques des moyens et d'équipements techniques à même de répondre à ses lourdes responsabilités. De nos jours, les prévisions météorologiques conditionnent la vie au quotidien " soutient-il. Les polémiques sur l'intensité du cyclone Freddy attestent cette importance des sciences de prévisions météorologiques.

Un point d'honneur

Valéry Ramonjavelo se dit hâte de traiter les dossiers relatifs " à la compagnie Madagascar Airlines indissociable de l'essor du tourisme, le train urbain, les téléphériques, la ligne ferroviaire FCE, les défis des transports maritimes et fluviaux, les besoins en investissement pour moderniser les infrastructures aéroportuaires gérées par l'Adema, la finalisation des aires de services, de sécurité et de repos le long des routes nationales. Notre ministère peut être qualifié de transversal par ses activités. Car il collabore avec d'autres départements comme celui des Travaux publics, du Tourisme, de l'Aménagement du territoire et des services fonciers. C'est avec cette complémentarité de compétence et d'intelligence que nous allons construire une quête permanente d'un écosystème à même de nous rendre plus performants dans nos engagements respectifs ".

En guise d'assurance, Valéry Ramonajavelo a repris une formule bien ancrée dans les entreprises selon laquelle " il n'y a de richesse que d'hommes ".

Aussi, il va mettre un point d'honneur " à la valorisation du capital humain ".

Comme il n'a pas tenu la conférence de presse d'usage, de nombreuses questions restent en suspens. Comme la colossale dette financière d'Air Madagascar, 80 millions de dollars, les nouveaux appareils pour Madagascar Airlines, les solutions techniques pour les locomotives et wagons de la FCE, les bus qui tardent à venir... Rolland Ranjatoelina a parlé d'une incompatibilité de la qualité de carburant vendu à Madagascar au moteur des cars envisagés. Un argument jugé trop superficiel par les mécanos sur place.

Valéry Ramonjavelo, considéré comme un membre de la crème de l'intelligentsia nationale aura le temps de traiter tous ces sujets au fur et à mesure de sa prise de fonction.