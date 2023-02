Algérie: Le 24 février célébré sur fond de nouvelles découvertes, d'investissements et d'ambitions

ALGER — La compagnie nationale Sonatrach célèbre la date historique du 24 février 1971, journée de proclamation de la nationalisation des hydrocarbures, avec un bilan des plus positifs, marqué notamment par d'importantes découvertes de gisements, la conclusion d'accords de partenariat et le lancement de projets d'investissements avec des firmes mondiales dans un contexte international marqué par une forte demande.

Cette célébration intervient dans un contexte international particulier pour la compagnie nationale des hydrocarbures, se caractérisant par de nouvelles découvertes de pétrole et de gaz, la signature d'accords et l'engagement d'investissements colossaux, confortant la position du groupe sur le marché international en tant que fournisseur sûr et fiable des hydrocarbures.

Durant la période 2020-2022, pas moins de 35 nouvelles découvertes d'hydrocarbures avaient été enregistrées, dont 34 découvertes en effort propre de Sonatrach.

Il s'agit notamment de découvertes de pétrole au niveau du périmètre de Touggourt avec un gisement estimé à hauteur d'un milliard de barils, du périmètre de recherche Zemlet El Arbi, dans le bassin de Berkine, ainsi que d'une découverte de gaz à condensat dans le périmètre de Hassi R'mel (Laghouat).

Une autre importante découverte de pétrole avait été aussi réalisée par Sonatrach, à Haasi Illatou dans la région de Sbaa (wilaya d'Adrar), dont l'estimation préliminaire donne un volume en place pouvant dépasser les 150 millions de barils. Cette découverte intervient, elle aussi, 28 ans après la dernière découverte d'huile réalisée dans la région de Sbâa en 1994.

Outre les annonces de ces importantes découvertes, la compagnie nationale avait aussi communiqué sur les résultats positifs du forage des puits de pétrole notamment ceux réalisés avec succès dans le périmètre El Ouabed, situé dans la wilaya d'El Bayadh à environ 158 Km à l'Ouest de Hassi R'Mel et un puits de délinéation dans le périmètre Touggourt Est I (Nord du champ de Hassi Messaoud).

Ces tests de production ont permis de confirmer les volumes des réserves en place du gisement du pétrole brut et du gaz.

Sonatrach, un puissant levier de la souveraineté nationale

Grâce à des réserves substantielles de gaz naturel et à l'augmentation récente de la production, la compagnie nationale des hydrocarbures affiche désormais une ambition de devenir "l'une des plus importantes sources d'approvisionnement en gaz au monde".

Actuellement, la production globale du gaz naturel dépasse les 130 milliards de m3, dont plus de 50 milliards de M3 est destinée à l'exportation. Quant à la capacité de liquéfaction, elle est estimée à plus de 30 milliards de m3/an avec l'existence de 4 complexes de liquéfaction.

A ce sujet, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait instruit, lors de sa visite au pavillon des industries pétrolières de Sonatrach, à la Foire de la production algérienne (FPA-2022), les dirigeants du groupe d'augmenter la production pour "atteindre un volume de 100 mds de m3 de gaz destiné exclusivement à l'exportation".

Dans cette optique, Sonatrach a engagé un important budget pour l'investissement à l'horizon 2026, d'une valeur globale de l'ordre de 40 milliards de dollars.

Ce montant comprend, selon le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, des investissements dans l'exploration et la production, avec l'objectif d'augmenter la production à court et moyen termes et de préparer un portefeuille de projets futurs, notamment pour le gaz naturel.

Sonatrach compte, aussi, dans le cadre de son plan d'investissement, consentir plus de 7 milliards de dollars dans des projets de raffinage, de pétrochimie et de liquéfaction du gaz.

Par ailleurs, Sonatrach est appelée à jouer un rôle de premier plan dans le développement de la future industrie à faible émission de carbone, comme l'hydrogène vert et l'énergie électrique photovoltaïque, qui représentent aussi un important moteur de croissance pour l'Algérie.