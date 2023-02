Algérie: Le pays participe au 44e Salon international du tourisme à Belgrade

ALGER — L'Algérie participe à partir de jeudi à la 44 édition du Salon international du Tourisme qui se tiendra à Belgrade (Serbie), jusqu'au 26 février, indique un communiqué de l'Office national du tourisme (ONT).

Cette participation s'inscrit dans le cadre "de la mise en œuvre des recommandations du plan directeur de l'aménagement touristique pour l'horizon 2030 et en concrétisation du programme d'action du secteur du tourisme et de l'artisanat", précise la même source.

La participation de l'Algérie à cet manifestation internationale organisée chaque année à Belgrade, sera rehaussée par un stand reflétant la diversité touristique et équipé de tous les supports de communication pour la promotion et la commercialisation du produit touristique", souligne le communiqué.

Ce salon est l'un des plus anciens salons dédiés au tourisme en Europe de l'Est et la péninsule balkanique. Il constitue un rendez-vous important pour la promotion des atouts touristiques et culturels et une occasion pour les opérateurs participants pour conclure des accords de partenariat et de coopération.

L'Algérie a participé pour la première fois à ce salon international, en 2014.