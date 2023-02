Gabon: La deuxième session du Comité de surveillance et de contrôle des organismes de protection sociale

Libreville, le 23 février 2023 - Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a présidé le mercredi 22 février 2023, la deuxième session du Comité de surveillance et de contrôle des organismes de protection sociale conformément au décret 0154/PR/MSAS du 30 juin 2022.

Il s'est agi au cours de cette deuxième session, de faire un état des lieux de la mise en œuvre des décisions arrêtées lors de la première session ; d'examiner et d'adopter le projet de budget 2023 de la CNSS et de présenter le plan d'opérationnalisation du Fonds 4 des travailleurs indépendants et assurés volontaires de la CNAMGS.

Après examen des activités réalisées à ce jour, le comité a noté avec beaucoup de satisfaction, le travail abattu par l'administration provisoire de la CNSS matérialisé par le redressement des comptes financiers et l'état d'avancement des différentes réformes engagées.

S'agissant de l'opérationnalisation du Fonds 4, le Comité de Surveillance a instruit la Direction Générale de la CNAMGS d'accélérer le processus de sa mise en œuvre conformément aux très hautes instructions du Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Ali Bongo Ondimba visant l'accès à l'assurance maladie des différents travailleurs non-salariés.

Aussi, face à la difficulté de recouvrement que rencontrent ces deux caisses auprès de certaines entreprises, le Ministre a invité les Responsables des deux entités à intensifier les campagnes de sensibilisation de proximité et de vulgarisation de la réglementation en matière de cotisation sociale.

Pour lui : " un accent particulier doit être mis sur le recouvrement, le contrôle et la lutte contre la fraude au niveau de la CNSS et de la CNAMGS pour garantir des prestations de qualité aux populations ".

Il convient de rappeler que le Comité de surveillance a pour mission d'assister le Gouvernement dans la mise en œuvre du pouvoir de contrôle des actes de gestion des organismes de protection sociale.

Il est présidé par le Ministre chargé de la protection sociale. Le ministre chargé du Budget et des Comptes publics assure la vice-présidence. Il est composé des Directeurs généraux de la CNSS et de la CNAMGS, du Directeur Général de la Comptabilité publique et du Trésor ainsi que d'un représentant de la Présidence de la République et de la Primature.