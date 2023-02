Congo-Kinshasa: Katumbi et Fayulu critiquent l'enrôlement des électeurs favorable à Tshisekedi

Les leaders d'Ensemble pour la République et de l'Ecide se sont à nouveau prononcés sur le processus électoral en cours. A travers l'agence Reuters, Moïse Katumbi et Martin Fayulu relayés par quelques médias en ligne, ont dénoncé les retards et les irrégularités présumées dans la campagne d'inscription des électeurs. Ils font savoir que l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs à leur détriment, favoriseraient Félix Tshisekedi avant la convocation du corps électoral prévu le 20 décembre.

C'est l'occasion pour Martin Fayulu de révéler l'existence des centres qui existeraient sur la carte de la centrale électorale qui ne sont pas ouverts et d'autres qui sont ouverts alors qu'ils ne devraient pas l'être. Aussi, a-t-il insisté, "Il y a eu de nombreux problèmes avec les sources d'alimentation des machines et des retards dans la livraison des kits, des panneaux solaires, des câbles " avant d'accuser la CENI d'organiser " le chaos électoral pour se préparer à la fraude ".

Martin Fayulu et Moïse Katumbi ont, par ailleurs, déclaré qu'ils pensaient que la CENI accordait la priorité à l'inscription des électeurs dans les zones fidèles au Président Félix Tshisekedi comme sa région d'origine du Kasaï.

Et Moïse Katumbi à Reuters : " Il y a plus de machines d'inscription au Kasaï que dans d'autres régions plus peuplées comme le Katanga".

Selon les informations rapportées par cette agence de presse Britannique, trois experts électoraux congolais et internationaux ont également déclaré, sous le sceau d'anonymat, avoir constaté un écart entre le nombre de kits d'inscription disponibles dans les zones pro-Tshisekedi et celles de l'opposition.

Plus de 200 incidents enregistrés

Dans le même ordre d'idées, la Mission d'observation électorale des églises catholiques et protestantes (MOE) a dit espérer "que la CENI puisse trouver un moment de calme pour clarifier la situation des centres d'inscription que nos observateurs n'ont pas pu trouver sur le terrain".

Cette mission aurait enregistré plus de 200 incidents au cours de deux dernières semaines en l'occurrence, des retards dans l'arrivée du matériel et des dysfonctionnements qui ont empêché l'inscription des électeurs.

Par ailleurs, la même source indique que plus de 50 millions d'électeurs congolais devraient être inscrits d'ici le 17 mars, mais la Commission électorale de la CENI a déclaré vendredi dernier qu'un nombre indéterminé de centres dans la première aire opérationnelle concernant 10 provinces qui comprend la capitale Kinshasa, avait manqué un délai provisoire qui avait déjà été prolongé par 25 jours.

Pour Madame le Rapporteur de la CENI, Patricia Nseya, 24 autres centres dans la province de Kinshasa et un nombre indéterminé de centres dans la province de Maï-Ndombe n'ont pas ouvert en raison de problèmes de sécurité.Emma Muntu