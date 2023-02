Nigeria: Serie A/ Naples - Osimhen révèle le secret de sa constance de buts

Victor Osimhen révèle ce qui le pousse à mettre les bouchées doubles à chaque match pour être le meilleur possible à son poste. La star de Naples met cela sur le dos des meilleurs clubs d'Europe.

L'international nigérian a atterri au Stadio Diego Maradona en 2020. Actuellement, il est à 48 buts en 86 apparitions. Cette saison, Osimhen mène la tête des buteurs de Serie A avec 18 réalisations en 19 matchs. " Être le meilleur buteur n'est en fait pas ma principale priorité. L'équipe passe avant mon ambition personnelle. Si je le gagne, c'est bien, mais ce que je veux, c'est essayer de gagner des trophées avec mon équipe. Tant que l'équipe gagne, peu m'importe qui marque les buts ou que je gagne meilleur buteur ou non. ", a déclaré Osimhen à ESP.

S'il est si performant et constant, c'est grâce à l'intérêt qu'il suscite auprès des grandes équipes européennes. " Quand vous vous débrouillez si bien, les meilleurs clubs du monde regardent, principalement dans les cinq meilleures ligues. Et pouvoir susciter l'intérêt de ces meilleurs clubs montre que je vais très bien et cela me donne la motivation d'en faire encore plus pour moi et mon équipe. Mais je suis concentré sur Naples en ce moment et ils ont le dernier mot. Je veux juste aider mon équipe à gagner des matchs et à remporter des trophées. ", a déclaré le joueur de 24 ans.

A propos d'un possible départ lors du prochain mercato, voici ce que pense Osi. " A la fin de la saison, nous verrons ce qui va se passer, mais cela ne dépend pas de moi. C'est au club de décider. Je ne veux rien prédire mais nous avons un objectif en tant que club et l'entraîneur nous a clairement indiqué de prendre chaque match comme il vient. Nous voulons juste continuer à essayer de gagner chaque match. "

" Nous savons que ce ne sera pas facile. Tous les regards sont tournés vers Naples maintenant parce que nous nous en sortons bien, ce qui est bon pour nous. Pouvoir gagner quelque chose avec ce club, et avec le genre de talent que nous avons, sera glorieux pour le club et les fans. Mais nous devrons travailler dur, continuer à bien faire et prendre un match à la fois et à la fin de la saison, nous pourrons réfléchir ensemble et voir ce que nous avons accompli. ", a confié Oshimen dont le contrat expire en 2025 à Naples.