Congo-Brazzaville: Peinture - Des femmes peintres veulent exposer à la Galerie Gothène

Le Club des femmes artistes peintres et sculpteurs (CFAPS) est une association à caractère socio-professionnel reconnue d'utilité publique créée en 2000 à Oyo, dans le département de la Cuvette, en République du Congo. Elle est dirigée par Florence Mbilampassi et a pour objectifs de former les jeunes filles-mères bantoues et autochtones en peinture et en sculpture. Au cours d'un échange avec "Les Dépêches du Bassin du Congo", ce club a émis le voeu d'organiser une exposition à la Galerie Gothène.

" Nous souhaitons exposer à cette galerie en mars, dans le cadre de la célébration du mois de la femme, pour montrer une fois de plus notre savoir-faire ", a indiqué Judith Tonda, présidente adjointe du CFAPS. " Nous avons déjà exposé là-bas lors de la Journée de l'Association des femmes peintres du Congo. Nous voulons exposer les deux éléphants que nous avons ici. Un en sculpture de bois et l'autre en bouchons de bière. Cette fois-ci, nous allons amener des chefs-d'œuvre de dernière création ", a-t-elle poursuivi.

Le CFAPS, qui compte douze femmes et cinq hommes, se propose d'exposer les deux éléphants placés à l'entrée de leur siège. Un en toute qualité de boîte et l'autre en capsules de bière. Il y a également un poisson en capsules de bière et deux personnages en matières recyclées. A l'intérieur de leur galerie se trouvent des sculptures en matériel de récupération, en bois et en argile.

Ce club qui existe depuis 23 ans a bénéficié, entre 2011 et 2015 puis en 2022, des subventions des ambassades de France et des Etats-Unis. Ce qui leur a permis de former plus de 150 jeunes, et l'année dernière elles en ont formé 20 en sculpture, peinture et danse traditionnelle. La dernière en date leur a permis d'avoir le siège actuel du club.

" Ce métier intéresse de plus en plus des jeunes dont certains sont déjà partis pour l'Europe, particulièrement en France. Les autres travaillent pour leur propre compte sans compter ceux qui sont restés dans le club ", a confié Judith Tonda. Cette année, le CFAPS a été financé par le Groupe Bolloré qui lui a demandé de transformer les pneus des engins roulants en fauteuils et tablettes disponibles dans les points de vente.

Notons que le CFAPS s'est implanté à Brazzaville en 2011. Il est présent à Pointe-Noire, Oyo et Dolisie.