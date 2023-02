Burkina Faso: Ouverture 28e FESPACO - Demain après-midi au palais des Sports

Du 25 février au 4 mars 2023, la capitale burkinabè accueille la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO). Rendez-vous est donc pris demain samedi dans l'après-midi au palais des Sports à Ouaga 2000 pour l'ouverture officielle de l'événement sous le thème " Cinémas d'Afrique et culture de la paix ".

La compétition officielle met aux prises 15 longs-métrages fictionspour la conquête de l'Etalon d'or de Yennenga, la plus haute distinction du FESPACO. Ce sont en tout 170 œuvres dont 146 en compétition officielle en provenance de 35 pays qui s'affronteront dans une dizaine de catégories. On a, entre autres, la fiction long-métrage, le court-métrage, le documentaire, les séries télé, les films d'écoles, les films d'animation...

Le moins que l'on puisse dire est que cette 28e édition de la biennale du cinéma et de la télévision se tient dans un contexte particulier d'insécurité, marqué par les attaques terroristes qui secouent le Burkina depuis quelques années déjà, doublé d'une situation économique et sociopolitique des plus délétères. C'est donc à un FESPACO de résilience qu'on va assister, comme nous le rappelle éloquemment le thème retenu, " Cinémas d'Afrique et culture de la paix ". Un thème qui sera développé au cours du colloque international et qui traduit, a souligné le Délégué général (DG) du FESPACO, Moussa Alex Sawadogo, la volonté de sa structure de " demeurer le creuset qui féconde les générations et les intelligences, pour la promotion du cinéma africain et le développement du continent, face aux multiples défis qui se dressent sur son chemin ". Lors de l'installation du Comité national d'organisation (CNO), celui-ci a indiqué que le cinéma et l'audiovisuel ont un grand rôle à jouer dans le changement de ce paradigme. La présente édition doit donc traduire la maturité organisationnelle du festival, et le professionnalisme conditionné par des comportements professionnels doit être de rigueur.

Cette année, sur trois Etats voisins du Burkina, en l'occurrence le Togo, le Niger et le Mali, consultés au départ pour que soit choisi le pays invité d'honneur, c'est le dernier cité, a affirmé le DG, plus réactif que les deux autres, qui a été retenu. Les défis du moment et la carrure du pays de Modibo Keïta en matière de 7e art, identiques à ceux du Burkina, ont aussi milité pour son choix : crise sécuritaire, plus d'un Etalon d'or de Yennenga remporté au FESPACO...

Tout a été mis en œuvre depuis des semaines pour réussir l'événement, selon le vœu du DG du Festival. Celui-ci invite les Burkinabè, pour cela, à une synergie des forces. Le CNO, structuré en commissions comprenant une cinquantaine de membres expérimentés, est présidé par le secrétaire général du département de la Culture, Bétamou Fidel Aymar Tamini, qui veille sérieusement au grain.

Des dispositions sécuritaires sont prises par le gouvernement de transition pour un bon déroulement de la fête du cinéma, et les festivaliers d'ici et d'ailleurs peuvent être rassurés. Foi du ministre de tutelle, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, ils viendront dans la paix, séjourneront dans la sécurité et regagneront leurs pays respectifs en toute quiétude.

D'ores et déjà, les partenaires et les sponsors ont manifesté leur ferme disponibilité à accompagner l'exécutif pour un succès de l'organisation de l'événement. Sur un budget prévisionnel de 2 milliards de F CFA financé en grande partie par l'Etat burkinabè, l'Union européenne, par l'entremise de son ambassadeur auprès du Burkina, Wolfram Vetter, y a consenti comme contribution financière de plus de 160 millions de F CFA, la Loterie nationale du Burkina (LONAB) 50 millions de F CFA...

Après l'ouverture officielle demain soir (25 février) au palais des Sports à Ouaga 2000 à partir de 15 h, les cinéphiles pourront, à 21 h 30, assister comme d'habitude à Canal Olympia Yennenga Ouaga 2000 à la projection du film inaugural, " Bravo, Burkina ! " du réalisateur nigérian Walé Oyéjidé.

Encadré 1

Les présidents des jurys des différentes catégories

Fiction long-métrage : Dora Fourat Bouchoucha (Tunisie)

Films des écoles du cinéma : Pédro Gabriel Duarte Soulé (Cap-Vert)

Documentaire long-métrage : Steven Malkovitch (Etats-Unis)

FESPACO shorts : Françoise Elong Gomez (Bénin-Cameroun)

Séries télé/animation : Gnama Baddy Degga (Guadeloupe-Côte d'Ivoire)

Perspectives : Kunley Afoloyan (Nigeria)

Yennenga post-production : Tiny Mungwe (Afrique du Sud)

Burkina films: Ardiouma Soma (Burkina Faso)

Encadré 2

Programme des projections

Samedi 25 février 2023

Dimanche 26 février 2023

Samedi 25 février

Canal Olympia Yennenga " Ouaga 2000 "

19h30-21h30 : film d'ouverture / première africaine

Bravo Burkina ** 64' Walé Oyéjidé (Nigeria)

En présence du réalisateur et de l'équipe artistique

Ciné Burkina

22h30 - 02h : soirée hommage / FEPACI

Mandabi ** 90'

Ousmane Sembène (Sénégal)

Dimanche 26 février

Ciné Burkina

10h - 12h :

Finyè ** 105' Souleymane Cissé (Mali)

14h - 16 h

Agwe *© 17'Samuel SUFFREN (Haïti)

Astel *© 24'Ramata-Toulaye SY (Sénégal)

Jeu mundele / Jeu d'hasard *© 30' Kadhaffi Mbuyamba (R.D.C)

16 h-18 h

Bantú Mama **© 77' Ivan HERRERA (Rép Dominicaine)

18 h 30- 20 h 30

Abu Saddam**© 89' Nadine KHAN (Egypte)

20 h 30 -22 h -30

Ashkal **© 92' Youssef CHEBBI (Tunisie)

22 h -30 - 00 h -30

Ciné Neerwaya

Le mouton de Sada **© 75' Pape Bouname LOPY (Sénégal)

En route *© 9'Leslie TÔ (Burkina Faso)

Ttsutsue *© 15'Amartei Armar, (Ghana)

La maison des poupées à la mémoire des Hommes et de leurs rêves de cendre enterrés sous le regard de minuit pendant que les douces barres du dédale animal couvrent le vrai maître de la cage et des mensonges du bercail *© 20' Andriaminosoa Hary Joel RAKOTOVELO (Madagascar)

Mariam *© 20' Lionel META (Cameroun)

Twin Lakes Haven *© 24' Philbert Aimé Mbabazi SHARANGABO (Rwanda)

16 h-18 h

Xalé Les blessures de l'enfance **© 101' Moussa SENE ABSA (Sénégal)

18 h 30- 20 h 30

Amchilini / Choisis-moi **© 68' Kader ALLAMINE (Tchad)

20 h 30 -22 h -30

Can they see us ? **© 90' Kenny MUMBA (Zambie)

22 h -30 - 00 h -30

Canal Olympia Yennenga " Ouaga 2000 "

Burkina Babes *© 7'Kagho IDHEBOR (Nigeria)

Angle mort *© 13'Lotfi ACHOUR (Tunisie)

Mama dan que soriso / Juste un sourire mère *© 18' Cyrielle RAINGOU (Cameroun)

Cuba in Africa / Cuba en Afrique *© 22' Negash ABDURAHMAN (Ethiopie)

16 h-18 h

Nous, Etudiants **© 82' Rafiki FARIALA (RCA)

18 h 30- 20 h 30

Fatima - une vie courte / Fatima - a short live **© 80' Hakim El HACHOUMI (Maroc)

20 h 30 -22 h -30

African moot **© 85' Shameela SEEDAT (Afrique du Sud)

22 h -30 - 00 h -30

Annatto **© 103' Fatima BOUBAKDY (Maroc)

Canal Olympia Yennenga " PISSY "

07-mars *© 9'Alioune FALL (Esav Marrakech-Maroc)

A qui la faute *© 14' Ramatoulaye BAH (ISAMK/D - Guinée-Conakry)

Annaelle *© 13'Pierre Nicolas MBUMBA(INPTIC - Gabon)

Ddemain *© 13'Joseph AVIMADJE (ISMA-Bénin)

La gare de l'est *© 13' Esso-Domna Roger ATANA (ESEC -Togo)

16 h-18 h

Au cimetière de la pellicule **© 93' Thierno Souleymane DIALLO (Guinée Conakry)

18 h 30- 20 h 30

Gardien des mondes **© 91' Leïla CHAIBI (Algérie)

20 h 30 -22 h -30

Min al Qahira / From Cairo ** 63' Hala GALAL (Egypte)

22 h -30 - 00 h -30

Bangarang ** 88' Robin ODONGO (Kenya)

NB

**© Long métrage Compétition - *© Court métrage Compétition - **Long métrage - *Court métrage