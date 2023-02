Nigeria: Serie A - Naples fait une révélation sur l'avenir de Osimhen

Alors que de meilleurs clubs d'Europe s'arrachent Victor Osimhen, son équipe de Naples révèle son intention sur la star avec laquelle, elle se construit une saison impressionnante.

Les Partenopei sont les leaders de la Serie A italienne, avec 15 points d'avance sur l'Inter Milan, deuxième. Ils ont aussi un pied en quarts de finale de la Ligue des champions de l'UEFA, après une victoire 2-0 à l'extérieur face à l'Eintracht Francfort. Si les Italiens sont à ce niveau cette saison, c'est surtout grâce à leur buteur impitoyable Osimhen, auteur de 20 buts en 24 matchs, toutes compétitions confondues.

" J'avais prédit que nous ferions une belle saison. Quand vous avez les mêmes joueurs pendant longtemps, ils ont tendance à ne pas perdre leur motivation. Ces nouveaux joueurs se sont révélés fiables. Ce que j'aime, c'est que cette équipe va au-delà des joueurs individuels. Nous sommes en Europe depuis 14 ans et je pense que nous sommes les seuls en Italie. Le fait que nous ayons maintenant Osimhen et Kvaratskhelia, Kim et d'autres joueurs au milieu de terrain signifie que cette équipe durera dans le temps. ", a déclaré le président de Naples Aurelio De Laurentiis à TNT Sports Mexico, après leur victoire contre Francfort mardi.

Sur le l'avenir de Osimhen et Kvaratskhelia, ADL ne ferme pas la porte à une proposition convaincante. " Je suis très bon pour faire des contrats, donc quand ils viennent à moi, ils sont bloqués, donc les garder ici ne sera pas difficile. Cependant, ne dites jamais jamais. Parfois, il y a des offres que vous ne pouvez pas refuser, donc on ne sait jamais. Pour moi, on les verra briller longtemps. ", a confié le patron de l'équipe italienne à propos de ses deux stars très convoitée par de grandes équipes des meilleures ligues européennes.