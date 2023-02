Nigeria: Ligue Europa Conférence - Gift Orban envoie La Gantoise en huitièmes

Gift Emmanuel Orban s'est avéré décisif ce jeudi soir lors des matchs de barrages de la Ligue Europa Conférence contre le FK Qarabag. Auteur de l'unique but du match, il a aussi réussi son occasion lors des tirs au but.

La Gantoise et Orban ont perdu 1-0 le match aller en Azerbaïdjan. Lors de la manche retour disputée ce soir au Stade Artevelde, l'équipe belge a d'abord gagné 1-0 grâce au but de son jeune attaquant nigérian à la 74e minute. Cela s'est avéré crucial, car ils ont ainsi forcé Qarabag à aller aux tirs au but après les prolongations.

Pendant cette ultime épreuve, les 5 joueurs du KAA Gent, y compris Orban, ont réussi leur tir. En face, un des Azerbaïdjanais a manqué le sien. Bref, Orban et La Gantoise ont fait un nul 1-1 sur les deux rencontres et ont filé en huitièmes de finale grâce au succès 5-3 au tirs au but.

Pour Orban, c'est un conte de fée, après avoir atterri en Belgique seulement à la fin du mois dernier en provenance du Stabæk en Norvège. C'est son 3e but décisif en 4 apparitions avec La Gantoise.