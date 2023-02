Afrique: Quel avenir pour l'Industrie du Casino en Afrique du Sud et au Ghana?

L'Afrique et le Moyen-Orient comptent ensemble 5,9 millions de joueurs possédant de la cryptomonnaie, alors que l'Afrique aura l'une des plus grandes populations de jeunes d'ici 2050 (croissance de 50%).

Ces chiffres, purement indicatifs, vont exploser dans les années à venir, entraînant l'intérêt des investisseurs étrangers à investir dans l'industrie du jeu.

Le marché mondial du jeu s'élève à 449 milliards de dollars par an. C'est une source importante de devises en dollars touristiques et de recettes fiscales au Ghana et en Afrique du Sud, car les deux pays partagent la distinction d'être les plus libéraux d'Afrique en matière de législation sur les jeux de hasard.

L'Afrique du Sud a largement pris les devants et a généré 290 millions de dollars de dépenses de consommation de jeux tout au long de 2021.

Le nombre de joueurs en Afrique subsaharienne. s'élève actuellement à 186 millions de personnes, contre 77 millions en 2015.

Avec 24 millions de joueurs, l'Afrique du Sud est actuellement le pays ayant le plus grand marché de jeux vidéo en Afrique : 40% de la population pratique les jeux vidéo.

Le Ghana (27 %) et le Nigéria (23 %) occupent respectivement la deuxième et la troisième place

Les recettes au Nigéria étaient de 185 millions de dollars, suivies du Ghana à 42 millions de dollars, du Kenya pour 38 millions de dollars et de l'Éthiopie à 35 millions de dollars. Pour toute l'Afrique, même avec ses "zones blanches" (sans internet), on envisage un + 12 % dans les toutes prochaines années. Le déploiement de la 5 G, les projets de services internet par sattelites couvrant toute la planète, comme Starlink d'Elon Musk, devraient injecter une dynamique en flèche dans la consommation et l'échange de données.

Afrique du Sud/Ghana : l'action volontariste de l'Etat fiscaliste

L'Afrique du Sud a été le premier pays d'Afrique à forger sa propre loi des jeux d'argent et a établi des commissions de jeux dans les 9 provinces.

À partir de la Loi sur les paris et les loteries de 1960, le gouvernement du Ghana a décidé que les revenus des jeux de casino pourraient stimuler la croissance économique et les recettes fiscales. En 1973, la Gambling Machine Act a donné au Ghana la réputation d'être un lieu où faire des affaires, pour les exploitants de casinos et les plateformes de jeux. Il y a maintenant six casinos soutenus par le gouvernement dans la capitale, Accra, le plus luxueux étant le Victoria Casino, extrêmement populaire parmi les touristes. On estime que 45 % des habitants de la région participent régulièrement à des jeux en argent réel. Les jeux en ligne arrivent presque en "terrain conquis", là où la popularité de ce type de distractions génératrices de revenus potentiels est largement répandue.

L'explosion des mobiles en Afrique et l'aurore du blockchain

L'évolution des smartphones permet de jouer à ses jeux vidéo préférés n'importe où avec la plupart des personnages sur écran, des actifs et même des langues adoptant des caractéristiques africaines. Les consoles de jeux multifonctionnelles émergent sur le marché et contribuent à sa croissance.

La propriété est le dernier ajout permettant aux joueurs de posséder des personnages et des actifs dans les jeux, en s'appuyant sur la technologie blockchain.

Une nouvelle ère du jeu blockchain commence, où le nombre croissant de jeunes férus de technologie pourra bientôt tirer profit du boom de l'industrie.

Le Gaming comme modèle de développement durable

L'industrie du gaming ne génère pas seulement des richesses pour ceux qui n'en ont pas besoin. Jay Shapiro, fondateur d'Usiku Games, veut "intégrer des mécanismes financiers dans les jeux où les gens peuvent gagner ou dépenser de manière transparente". Jay dirige le mouvement #GamingForGood à travers l'Afrique. Il a forgé le concept et la stratégie de jeux traitant de la santé sexuelle et reproductive, de l'autonomisation des femmes, de l'éducation des enfants, du reboisement et du changement climatique. Sa prochaine étape consiste à explorer comment utiliser le jeu blockchain comme outil pour accroître la résilience financière des jeunes Africains.

Des mécanismes d'épargne obligatoire sont développés pour rediriger les revenus vers des niches d'épargne à long terme : régimes de retraite, assurance maladie et assurance éducation - contribuant à renforcer la résilience financière des jeunes.

Une étude de Newswagg indique un appétit croissant pour le trading d'actifs de jeu utilisant des devises numériques : 38% des 41,9 millions de joueurs possédant des cryptos à travers le monde sont des milléniaux âgés de 21 à 38 ans.