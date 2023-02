Afrique: Médias chrétiens d'Afrique francophone - A la recherche des insolites de l'espoir dans un monde en guerre

" Les nouvelles ne sont pas bonnes " : tel pourrait être le titre qui s'impose quotidiennement à nos organes de presse au regard des conflits qui se multiplient en Afrique, surtout dans les pays du Sahel durement frappés par le terrorisme. Réunis à Lomé du 20 au 24 février 2023, une centaine de journalistes d'une dizaine de pays de l'Afrique francophone se penchent sur le thème " Médias, outils de paix dans un monde en conflits ". Les participants veulent ainsi se faire l'écho des moindres insolites qui véhiculent l'espoir en tout temps et en toute circonstance.

Le 5e Forum des médias chrétiens d'Afrique francophone (FOMECAF), qui se tient dans la capitale togolaise, est dénommé " Lomé 5 " puisque cette ville, qui a abrité la 1re édition en janvier 2019, en est à sa 5e de façon consécutive. Cette année, les pays représentés sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la RDC, la Guinée, le Mali, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, le Gabon et bien sûr le Togo. " La carte du globe terrestre est marquée au rouge, le rouge du sang humain, la vie de près de 8 milliards de personnes sur la planète terre est malmenée par des puissances sans tenir compte des lourdes conséquences. Loin de laisser ces schémas mondiaux pessimistes nous freiner, les médias chrétiens et journalistes chrétiens, dans leur espérance en Dieu qui a des projets de bonheur et non de malheur, doivent changer leurs plumes pour développer une stratégie de communication christo-centrée et holistique " : c'est en ces termes que la présidente du bureau FOMECAF, Olivia Beugré, a résumé le thème de la rencontre.

Emmanuel Ziehli, président de la radio Réveil France et directeur de la radio Réveil Suisse, a quant à lui relevé qu'il ne doit pas y avoir de place pour la concurrence malsaine entre les médias chrétiens, qui ont le devoir de se coaliser pour faire face aux troubles dans leurs pays respectifs. " Nos médias réunis sont potentiellement un outil puissant, ne l'oublions pas, à l'heure de reprendre courage aux contact des uns et des autres et que la lumière de Christ brille à travers l'œuvre de nos mains ", a-t-il souligné.

Venu d'Angleterre, l'orateur principal, Illia Djadi, un Nigérien communicateur de " Portes ouvertes ", a fait remarquer que les médias surexposent la violence au point qu'elle est banalisée. C'est pourquoi la plus-value journalistique pour les médias et journalistes chrétiens, c'est d'être des porteurs d'espoir par leurs productions, de développer une communication non violente débarrassée de la stigmatisation et de tout propos haineux qui attisent les tensions. Les participants, selon leur choix, ont participé à des ateliers de formation comme Puissance de la radio : expression et relation avec l'auditeur, radio filmée avec technique de prise de vue...

Les délégations des pays du Sahel, en tourment, n'ont pas manqué de partager leurs expériences en tant qu'artisans de la paix à travers des émissions, reportages et autres initiatives.

Envoyé spécial à Lomé