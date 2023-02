Burkina Faso: Augmentation des prix des boissons - C'est bien mais un suivi-contrôle s'impose

La SODIBO-BRAKINA a procédé à une augmentation des prix des boissons. Ainsi, il a été ajouté 100 F CFA sur chaque bouteille de boissons alcoolisées et 50 F CFA sur chaque bouteille de sucrerie, exceptée l'eau minérale qui, comme son nom l'indique, n'est ni alcoolisée ni sucrée. La raison invoquée pour justifier cette augmentation est de participer à la collecte de sous pour soutenir l'effort de guerre. Personnellement, j'ai applaudi à tout rompre ; tant la mesure d'augmentation des prix des boissons n'avait que trop trainé. Je tire d'ailleurs mon chapeau à la SODIBO-BRAKINA qui, face au péril qui guette la Nation, se refuse à rester les bras croisés. Elle veut apporter sa contribution à l'effort de guerre. C'est tout à son honneur. Cela dit, je salue l'esprit de compréhension dont ont fait montre les consommateurs.

Car, de façon globale, tous ont approuvé la mesure d'augmentation des prix des boissons. Ils trouvent que l'argument invoqué est bien fondé si bien que certains se demandent même s'il n'aurait fallu ajouter plus que ce qui a été annoncé. Ces derniers exagèrent peut-être mais l'on retient que nombreux sont les consommateurs qui ne trouvent pas à redire sur la décision prise par la SODIBO-BRAKINA. Ils n'ont certainement pas tort. Car, c'est quand on est en paix et en sécurité que l'on boit la bière ou autre. Qui oserait d'ailleurs se permettre un tel luxe dans les zones sous contrôle des groupes armés sans courir le risque de se faire trucider ?

Je connais des gens qui ont promis de boire plus de bière afin de contribuer à l'effort de guerre

Si les maquis et autres bistrots résonnent chaque soir et chaque week-end à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et autres centres urbains à travers le pays, c'est parce que lesdites localités sont en sécurité. Autrement dit, c'est parce que les Forces de défense et de sécurité (FDS) et leurs supplétifs que sont les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), veillent au grain. Quoi de plus normal alors que de trouver des formules pour les soutenir, eux qui se battent au péril de leur vie ? A ce propos, je connais des gens qui ont promis de boire plus de bière qu'il n'en faut chaque jour que Dieu fait, afin de pouvoir contribuer à l'effort de guerre. Cela peut faire sourire mais c'est aussi leur manière à eux, de soutenir nos forces combattantes sur le terrain.

Toutefois, je leur demande de faire montre de pondération. Car, comme on le dit, en toute chose, l'excès nuit, surtout qu'il est question d'alcool qui, on le sait, éprouve à la fois sanitairement et financièrement. Cela dit, je demande à la SODIBO-BRAKINA de respecter ses engagements en faisant en sorte que le surplus qui sera perçu sur chaque bouteille, serve effectivement à soutenir l'effort de guerre. Je ne doute pas qu'elle le fera mais comme on le dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pourquoi je demande aux autorités de mettre en place un comité de suivi qui contrôlera les productions de l'usine pour s'assurer que ce qui sera déclaré, correspond à la réalité. Cela pourrait d'ailleurs contribuer à rassurer les clients dont beaucoup souhaitent connaître la destination que prendra leur argent. Ils n'ont peut-être pas tort. Car, dans ce pays-là, les gens sont ce qu'ils sont face à l'argent.