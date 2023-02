Algérie: Le pays demeurera le bastion des valeurs humaines et de la défense de la souveraineté des pays

ALGER — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, a affirmé jeudi que l'Algérie demeurera le bastion des valeurs humaines et de la défense des libertés, de la dignité et de la souveraineté des pays.

Lors d'une conférence nationale organisée par l'Union nationale des femmes algériennes (UNFA), au Centre international des conférences (CIC), sous le thème "Des sacrifices du chahid aux réalisations de la nouvelle ère", M. Rebiga a affirmé dans une allocution lue en son nom par le chef de cabinet, Hamid Boucharef que "l'Algérie était et demeurera le bastion des valeurs humaines et de la défense des libertés, de la dignité, des droits de l'homme et de la souveraineté des pays", soulignant que la célébration de la journée nationale du chahid "est une halte pour nous recueillir à la mémoire des chouhada qui ont sacrifié leur vie pour la patrie".

Le ministre a réaffirmé la nécessité de poursuivre leur voie en restant fidèles au serment et aux valeurs de novembre.

Après avoir rappelé l'importance de l'attachement à l'unité populaire et de la défense de la souveraineté nationale, M. Rebiga a souligné que l'Algérie célèbre cette journée au moment où elle a "recouvré la place qui est la sienne dans les fora des nations redressé ses institutions économiques, renforcé ses institutions souveraines, établi des ponts solides avec des partenaires internationaux et consolidé ses positions constantes de neutralité et de non-alignement".

La société civile en Algérie "a connu une relance concrète en termes d'accompagnement de la politique de l'Etat dans l'ancrage de l'identité nationale, le raffermissement du patrimoine historique national, l'adhésion au projet de développement du pays, à travers la consécration du concept de la citoyenneté véritable et la participation au développement global", a-t-il ajouté, saluant les réalisations de l'Union en tant que "partie intégrante de la société civile, ainsi que ses luttes en faveur de la femme algérienne et son droit civil".

Pour sa part, la secrétaire générale de l'UNFA, Mme Nouria Hafsi a affirmé que "l'Algérie nouvelle est résistante et ferme dans ses positions, par fidélité au serment des chouhada et aux principes pour lesquels ils se sont sacrifiés", affirmant que les membres de l'UNFA "sont mobilisées au service des intérêts suprêmes de la nation".

La conférence organisée à l'occasion des festivités commémorant le 60e anniversaire de recouvrement de la souveraineté nationale et la journée nationale du chahid a été ponctuée par la projection d'un film documentaire sur les sacrifices et les réalisations de la femme algérienne.