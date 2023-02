Soudan: La zone militaire de la Mer Rouge accueille la conclusion du projet de parade de marche

Port-Soudan — La Zone Militaire de la Mer Rouge a reçu aujourd'hui au stade de Port-Soudan, la conclusion des activités du projet de parade conjointe de longue marche, qui comprenait des officiers des Forces Armées et des Forces de Soutien Rapide qui ont commencé de la localité de Sinkat jusqu'à la ville de Port Soudan.

Le Wali (gouverneur) par intérim de l'État de la Mer Rouge, Fathallah Al-Haj Ahmed, s'est adressé à l'occasion, exprimant sa joie d'assister à la conclusion du projet de formation auquel les Forces Armées et les Forces de Soutien Rapide participent pour augmenter l'efficacité de la performance militaire pour protéger la patrie.

Pour leur part, les commandants des Forces Armées et des Forces de Soutien Rapide ont affirmé que le projet de parade de longue marche s'inscrit dans le cadre du plan de formation des Forces Armées et des Forces de Soutien Rapide et les qualifie pour remplir leur rôle national pour la protection du pays et reflète les significations de la coordination et de la solidarité entre les Forces Armées et les Forces de Soutien Rapide, car le projet a bloqué la voie à ceux qui répandent des rumeurs mal intentionnées sur les forces.