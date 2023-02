Soudan: Le vice-président du CST rencontre le Cheikh Mansour bin Zayed à Abu Dhabi

Abu Dhabi, Fév. (SUNA) - Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant Général Mohamed Hamdan Daglo, a rencontré aujourd'hui à Abu Dhabi Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice Premier Ministre et Ministre de la Cour Présidentielle.

La réunion a porté sur les relations bilatérales étroites entre les deux pays frères, et sur les moyens de les renforcer et de les développer, de manière à servir les intérêts communs.

Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté a affirmé la fermeté des relations entre le Soudan et les Emirats Arabes Unis, et leur soutien continu au processus de développement et de stabilité au Soudan, exprimant ses remerciements et son appréciation au gouvernement et au peuple des Emirats pour soutenir les efforts de développement et de stabilité au Soudan, en particulier ses efforts dans le cadre du quadruple mécanisme pour faciliter le dialogue entre les Soudanais.