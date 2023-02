Afrique: Congrès international de l'AAEA à Abidjan - L'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous, le cheval de bataille des ministres africains

Les ministres de l'Eau et de l'Assainissement des pays africains étaient en conclave, hier mercredi, dans le cadre du 21e Congrès international sur l'Eau et l'Assainissement, à Abidjan. Les ministres accordent leur violon pour un accès à l'eau et à l'assainissement pour tous d'ici 2030.

Le ministre sénégalais auprès du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, chargé de la Prévention et de la Gestion des inondations, a fait la proposition à ses pairs, pour la tenue d'un Symposium sur la problématique des inondations, à Dakar, lors d'un panel sur la coopération autour des questions d'eau et d'assainissement qu'il a animé, "vu qu'avec le changement climatique il y a la récurrence des pluies extrêmes qui sont la cause de beaucoup d'inondations dans beaucoup de pays africains, comme Dakar, Niger et Nigeria, etc. Donc, c'est devenu un problème continental qui mérite une très grande réflexion mais aussi des solutions durables. Nos pays seront sujets, avec les changements climatiques, à beaucoup d'inondations. Il est donc important que toute l'Afrique se mobilise pour réfléchir ensemble, de manière sérieuse, à trouver une solution durable. Les ministres africains ont, à l'unanimité, marqué leur adhésion à ce projet parce qu'aujourd'hui aucun pays n'est épargné", a préconisé le ministre Issakha Diop.

Poursuivant son propos, il a invité ses pairs à travailler pour le respect des objectifs d'ici 2030. "Nous partageons tous l'objectif commun de réaliser l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement. L'Afrique a accompli des progrès importants pour atteindre cet objectif, mais les chiffres nous montrent qu'à 08 ans de l'évaluation des Objectifs de Développement Durable (ODD), des efforts doivent encore être faits à tous les niveaux", indique Issakha Diop.

En perspective du prochain forum de l'ONU sur l'eau et l'assainissement, il a appelé l'Afrique à parler d'une seule voix. "En mars, nous allons à la Conférence des Nations Unies. Dans cette optique, il est important et nécessaire que l'Afrique parle le même langage. Cette rencontre nous permet de renforcer les acquis que nous avons eus lors du Forum Mondial de l'Eau de Dakar. Il y a une nécessité de renforcer la coopération Sud-Sud. Il est important de renforcer la plateforme AMCOW qui est le Conseil des ministres africains sur l'eau et l'assainissement, de mieux définir ses rôles et responsabilités et les mécanismes de coordination avec les ministres d'Afrique. Nous devons aborder et trouver des solutions aux questions de la gouvernance régionale. Dans nos pays, l'eau et l'assainissement sont traités de manière fragmentée et inadéquate, malgré les efforts déployés... La question urgente qui se pose est comment relever le défi qui consiste à assurer l'accès à l'eau et à l'assainissement à tous " a-t-il expliqué, face au Cadre de réflexion et d'action des journalistes sur l'hygiène, l'eau et l'assainissement présent au 21e Congrès international de l'AAEA.

Revenant sur le financement, le ministre dira : "Les décideurs politiques, les chefs d'entreprises, la société civile, les organisations de jeunes, les professionnels de l'eau et de l'assainissement, les partenaires au développement et les organisations internationales réunis à Dakar ont proposé un "Blue Deal" pour la sécurité de l'eau et de l'assainissement pour la paix et le développement", a conclu le ministre Issakha Diop.