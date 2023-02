Sénégal: Sédhiou - désenclavement routier sur l'axe Balantacounda, Boudie et Brassou - Le pont sur Témento de plus en plus réclamé avec véhémence !

La construction d'un pont sur le fleuve Casamance, entre le village de Témento et le Boudié-Est, sonne de plus en comme un impératif catégorique. Les populations du département de Goudomp, qui en sont principalement victimes, décrient un "isolement" préjudiciable à la continuité du territoire régional. Le désagrément est énorme, rétorquent-ils, asphyxiant du coup l'économie rurale et les liaisons administratives.

C'est une vieille doléance qui sonne comme un impératif catégorique et ce depuis bien des années. La construction d'un pont entre Témento et le Boudié-Est est de plus en plus réclamée avec véhémence par les populations de la région de Sédhiou. Celles établies dans la zone du Balantacounda et du Brassou, vers la frontière avec la Guinée-Bissau, en souffrent le plus. Cet enclavement rompt la continuité territoriale entre la capitale régionale de Sédhiou et son inter land. "Il demeure une urgence et c'est la construction du pont de Témento. Cette infrastructure va permettre la connexion du département de Goudomp à sa capitale régionale, Sédhiou. Donc les populations du Balantacounda, du Brassou et du Boudié attachent une importance capitale à la réalisation de cette infrastructure qui est le pont de Témento", a déclaré Massamba Fall, le président du comité de pilotage pour la construction du pont de Témento.

Les membres de ce comité de pilotage, tout comme nombre de citoyens de Sédhiou, se réjouissent par ailleurs des investissements jusqu'ici consentis par l'Etat du Sénégal, dans la région. "Le Balantacounda, le Brassou et le Boudié se félicitent de cette visite de travail du président de la république dans la région de Sédhiou. C'est sans doute une occasion tant attendue pour lui rendre un vibrant hommage pour ses nombreuses réalisations dans la région de Sédhiou. J'en citerai le pont de Marsassoum, le pont de Farafenni en Gambie qui désenclave la Casamance et le Saloum, l'hôpital régional de Sédhiou, la poste de transformation de la centrale électrique de Tanaff", a indiqué Massamba Fall.

Cet enclavement de Sédhiou est accentué par les nombreux cours d'eau qui serpentent la région. Ce qui étouffe son économie locale et le fonctionnement des services, au grand dam des populations qui peinent à se déplacer et le plus souvent à des frais jugés exorbitants.