Sénégal: Saint-Louis / Métiers connexes du pétrole et du gaz - 65 jeunes et femmes formés en roustabout et plongeur industriel par le PDCEJ

Ils sont en tout 65 jeunes, en majorité des pêcheurs, à recevoir leur Certificat de fin de formation. Il s'agit, entre autres, de 55 personnes en Roustabout et 10 en Plongeur industriel. Cela entre dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d'Appui au Développement des Compétences et de l'Entreprenariat des Jeunes dans les secteurs porteurs (PDCEJ) et mis en œuvre par l'Académie du Pétrole et du Gaz du Sénégal, en partenariat avec la Invest in Africa.

L'adjointe au Gouverneur de Saint-Louis en charge des Affaires administratives, Mme Fatou Mokhtar Fall Faye, qui a présidé la cérémonie, a rappelé l'importance de la formation pour permettre aux récipiendaires de pouvoir travailler dans les plateformes pétrolière et gazière. "Ce qui permet à l'État du Sénégal de préparer sa jeunesse à tirer profit du contenu local".

Pour sa part, le Coordonnateur du PDCEJ, Sékou Badji, a salué l'engagement dont les jeunes certifiés ont fait montre lors de la formation, pour avoir été assidues du début à la fin. "Cela témoigne de leur volonté d'acquérir de nouvelles compétences", a-t-il expliqué. Toutefois, il les a exhortés à développer leur esprit entrepreneurial pour espérer s'insérer en milieu professionnel.

La particularité de cette formation se trouve sur le fait que c'est la première fois que ces jeunes aient une telle formation. "Les plongeurs industriels connaissent désormais les procédures pour accéder, travailler en profondeur et remonter en sécurité. C'est une formation transversale qui s'est déclinée en travaux maritimes, opérations de génie civil, industries nucléaire, pétrolière et archéologie sous-maritime. Dans l'eau, ils réalisent les tâches qui se font en terre ferme telles que le soudage, la découpe de métaux, les raccords de tuyauterie, la peinture industrielle. Les roustabout (personnel de chantier polyvalent et polyglottes), eux, ont été formés en mécanique générale, fabrication mécanique, peinture industrielle, électromécanique, électricité, leadership et développement personnel", a-t-elle précisé.

Lors de cette cérémonie, le Coordonnateur du PDCEJ a profité de l'occasion pour informer les jeunes certifiés de la disponibilité d'une ligue de crédit de 2 milliards de FCFA, ouverte pour promouvoir l'entreprenariat et la création d'entreprises.