Congo-Kinshasa: A travers l'agence de presse anglaise Reuters, JIE - Dr Emmanuel Epenge éclaire l'opinion sur la crise épileptique

Les préjugés autour de l'épilepsie pénalisent les personnes concernées. C'est pour cela, une journée a été dédiée à leur égard. Le 13 février de chaque année, le monde observe la journée Internationale de l'épilepsie pour exclure toute équivoque stigmatisant les malades. Sur ce, les fins limiers de La Prospérité ont décroché une interview avec l'expert en santé, le Dr Emmanuel Epenge, qui a fait comprendre les équivoques sur ce concept.

"Il est important de savoir qu'il y a souvent une confusion entre épilepsie et crise d'épilepsie. L'épilepsie est une maladie neurologique chronique, caractérisée par la répétition d'au moins deux crises espacées de 24 heures. Et donc, une personne qui est épileptique présente cette maladie de manière chronique. Donc, ce n'est pas un problème aigu comme la malaria qui vient et qui part. C'est un problème chronique qui s'installe et dure dans le temps", révèle-t-il.

Selon lui, la différence avec la crise d'épilepsie c'est que, la crise d'épilepsie est une manifestation qui est unique d'une activité, d'une région du cerveau lié à une activité anormale à une région du cerveau qui peut expliquer les manifestations d'une crise d'épilepsie. "Une crise d'épilepsie ne veut pas dire que vous êtes nécessairement épileptique. Lorsque par exemple vous avez un patient qui présente la malaria, il peut faire des crises épileptique, mais cela ne fait pas de lui un épileptique, parce que ça, ça se présente de manière aigue. Et, même une personne qui fait du diabète, ou une personne qui est en hypoglycémie, peut faire des crises convulsives, mais cela ne fait pas de lui un épileptique ", précise-t-il.

D'après Docteur Emmanuel Epenge, l'épilepsie est une maladie qui date depuis l'antiquité. "En effet, à l'époque la croyance à la sorcellerie de cette maladie était plus prépondérante. Il y avait cette perception erronée que l'épilepsie était de la sorcellerie et il arrive même dans certains cas, les épileptique soit brûlés parce qu'ils étaient considérés comme des sorciers.

Mais avec le temps, avec les découvertes scientifiques, il en est ressorti que l'épilepsie n'est pas de la sorcellerie, mais c'est plutôt une anomalie qui touche le cerveau... elle peut toucher des enfants, elle peut toucher des adultes, elle peut toucher les femmes et les vieillards, elle a plusieurs causes. Dans 40% des cas, la cause n'est pas connue, on recherche toutes les causes médicales, on ne retrouve pas.

Dans 60% des cas, une cause peut être identifiée. Par exemple, une personne qui fait l'AVC, n'est pas toujours une perte de la monstruosité d'une région du corps, le corps qui ne sait plus se mouvoir, le fait qu'il y ait clés au niveau du cerveau, peut occasionner aussi des crises épileptiques ", fait-il savoir, et de continuer, " Lorsqu'une personne a un traumatisme au niveau du cerveau, au niveau de sa tête, par exemple les wewa la manière dont ils conduisent, il peut s'avérer qu'une personne puisse tomber et avoir un choc au niveau de sa tête, et au départ de cela, présenté des crises épileptique et faire l'épilepsie.

Il peut aussi arriver, les personnes qui consomment souvent le porc, comme nous le voyons à Kapela, et que ce porc n'est pas bien cuit, généralement le porc a un germe qu'on appelle le Ténia, le Ténia peut occasionné les crises d'épilepsie. Ça arrive souvent même chez les personnes qui élèvent les porcs, il peut s'avérer qu'avec le temps, ils développent l'épilepsie.

Il peut arriver aussi qu'un enfant puisse développer les crises épileptiques, c'est par exemple lors de l'accouchement, le fœtus qui est sur le point de sortir a présenté une souffrance cérébrale, et qu'on l'a réanimé pendant l'accouchement, cette souffrance peut être à l'origine des crises épileptiques qui se manifeste quelques jours après, voir même quelques années après... Il faut faire attention pour pouvoir rechercher tous ces facteurs, pour pouvoir aider les personnes qui font l'épilepsie... ", Souligne-t-il.

Par ailleurs, il a fait noter qu'une personne épileptique ne pas être traitée pendant un temps. D'après lui, c'est une maladie chronique, qui nécessite au minimum deux ans de traitement régulier pour arriver complètement à stopper ces crises. " ... L'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse, elle ne se transmet pas en touchant la personne qui est touché par l'épilepsie, non !... ", conclut-il.