Congo-Kinshasa: RPDC - "Si c'est le choix des USA de manifester leur force et réagir avec celle-ci, notre choix aussi sera équivalent!"

Voici l'intégralité du communiqué (17/02/2023) de presse du porte-parole du Ministère des Affaires Etrangères de la République Populaire Démocratique de Corée (RPDC créée par KIM IL SUNG en 1948, Puissance nucléaire émergée récemment dans la belligérance -techniquement parlant- avec les USA de l'ancienne à la nouvelle Guerre Froide pendant laquelle la dignité et l'honneur n'appartiennent qu'aux Forts et que la cause de tout Etat souverain ne peut être justifiable que par sa propre victoire, NDLR);

Les USA viennent de convoquer, par coercition, une nouvelle réunion du Conseil de Sécurité (CS) de l'Organisation des Nations Unies (ONU) pour contester notre exercice du droit à l'autodéfense, malgré l'opposition de nombreux Etats-membres ; en janvier dernier, les USA ont déjà tenté la tenue d'une telle réunion publique du CS de ONU, mais en vain. Cela montre que les manœuvres des USA visant à transformer le CS de ONU, qui assume la responsabilité cruciale d'assurer la paix et la sécurité internationales, en une organisation mettant en œuvre leur politique d'hostilités illégale et imprudente contre la RPDC a atteint un extrême inacceptable ou intolérable.

Dès le début de l'année en cours:

notre RPDC a concentré tous ses efforts sur la réalisation du Plan (quinquennal 2021-2025, NDLR) de son propre développement et sur le maintien de la paix et de la stabilité dans la Péninsule coréenne et la Région et, en même temps, s'est abstenue de toute action militaire spécifique en dehors de son calendrier du renforcement normal de la défense nationale, très banal ou naturel en tant que l'État souverain

les USA et la Corée du Sud (la colonie des USA, ayant désigné le Nord comme ennemi principal, ignorant l'homogénéité nationale de plus de 5.000 ans, NDLR) s'accrochent aux redoutables manifestations militaires qui portent, gravement, atteinte aux intérêts de sécurité de la RPDC. Après que le Secrétaire (Lloyd James AUSTIN III 1953- , Général à 4 étoiles en retraite et vétéran d'Irak et d'Afghanistan, NDLR) à la Défense des USA a fait ses déclarations (au cours de son voyage en Corée du Sud en fin janvier, NDLR) sur l'utilisation d'armes nucléaires contre notre RPDC et le déploiement de davantage d'avoirs stratégiques dans la Péninsule coréenne, les USA et la Corée du Sud ont mené leurs 3 exercices aériens conjoints à l'aide des chasseurs furtifs (F-22, F-35 de 5ème génération, etc., NDLR) et des bombardiers stratégiques au-dessus de la Mer de l'Ouest de Corée. Récemment, les USA, le Japon (Etat ennemi selon la Charte de l'ONU du fait de ses crimes les plus graves contre l'Humanité commis pendant son occupation manu militari 1905-1945 tels que le système d'esclavage sexuel pour l'Armée japonaise en mobilisant les 200 milles Coréennes et l'enlèvement de plus de 8,4 millions Coréens pour les travaux forcés ou pare-balles, NDLR) et la Corée du Sud ont convenu (13/02/2023 à Washington, NDLR) de renforcer, davantage, la posture de coopération militaire triangulaire contre notre RPDC. Le fait que les USA et la Corée du Sud prévoient de planifier, dans cette année-ci, plus de 20 exercices militaires conjoints et essaient d'en élargir l'échelle et la portée au plus grand niveau d'entraînement tactique d'intervention rapide en plein air, jamais réalisé dans l'histoire, nous prédit que la situation dans la Péninsule coréenne et dans la Région sera tombée, à nouveau, dans un tourbillon de sérieuse escalade de tensions.

La réalité montre clairement que les USA et la Corée du Sud sont les principaux coupables de la destruction intentionnelle de la paix et de la stabilité de la Péninsule coréenne et de la Région. Malgré cela, le CS de l'ONU;

met en cause sans fondement la RPDC qui fait preuve de patience et de retenue afin d'atténuer les tensions dans la Péninsule coréenne

n'exprime aucune préoccupation sur les agissements des USA au lieu de retenir ces derniers qui tentent de transformer la Péninsule coréenne en un terrain d'entraînement à la guerre et une base militaire.

Il est regrettable que la Communauté internationale n'élève pas sa voix normale contre le comportement injuste ou partial des USA qui violent, de manière flagrante, les buts et principes de la Charte de l'ONU qui stipule l'égalité de la souveraineté, le respect du droit à l'indépendance et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Face au diktat et à l'arbitraire préoccupantes des USA qui tentent d'utiliser l'ONU comme un outil au service de la pratique de leur politique étrangère tout en contestant le droit à l'autodéfense de la RPDC comme leur habitude toute naturelle, les Etats-membres du CS de l'ONU sont appelés à faire un examen rétrospectif et sérieux en fonction de la paix et la sécurité du monde authentiques, les intérêts de sécurité nationale et régionale.

Nous avertissons sévèrement et condamnons fermement le fait que le CS de l'ONU oublie son objectif initial de justice et d'équité et ne met en discussion que le droit légitime d'autodéfense d'un État souverain selon le goût des USA. Accepter, comme un fait établi, les actions exagérées des USA et de la Corée du Sud qui aggravent la situation de la Région sans discuter du tout du juste et de l'injuste et remettre en question, uniquement, l'exercice légitime d'autodéfense de notre RPDC visant a la dissuasion nécessaire, s'avère un mépris avéré et une violation flagrante de la souveraineté de la RPDC et un acte hostile contre lequel nous devons réagir coûte que coûte. Maintenant que les USA et la Corée du Sud ont, ouvertement, révélé leurs tentatives risquées d'acquérir leur supériorité militaire potentielle sur la Péninsule coréenne et la Région, nous n'avons d'autre choix que de réagir;