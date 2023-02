Congo-Kinshasa: En tentant de se sauver en sautant du haut du 3ème étage hier - Le Sénateur Flory Ntumba périt dans l'incendie de son immeuble

Alors que la capitale baignait dans les inondations de l'averse d'hier mercredi 22 février, un incendie s'est déclaré, un peu plus tôt, dans un immeuble de trois niveaux sur 8ème rue Limete industriel.

Le sénateur Flory Ntumba, élu de la circonscription électorale de Tshikapa et propriétaire dudit immeuble qui a sauté du troisième niveau de l'étage, est décédé dans sa chute. Plusieurs dégâts matériels, essentiellement au dernier niveau l'immeuble complètement embrasé.

L'infortuné est parvenu, tout au moins, à sauver la vie de ses trois enfants. Les témoins sur place reconnaissent que dans ce feu ardent, le sénateur a sorti ses enfants l'un après l'autre avant d'essayer de sauter du troisième étage. Un grand amour, de donner sa vie pour les siens. Son épouse n'aurait malheureusement pas été retrouvée alors que le feu continuait à décimer l'immeuble.

La population a accouru sous cette pluie pour tenter de sauver des flammes ce qui pouvait l'être. Quelques personnes blessées ou traumatisées ont été évacuées et quelques biens meubles sauvés. Aucun bilan officiel n'est encore établi. On parle de plusieurs morts et blessés. La police promet de dévoiler le nombre et les identités de toutes les personnes décédées.

Une catastrophe qui suscite de nombreuses réactions dans l'opinion congolaise. Le président de la Fédération de la Diaspora Congolaise, Dieudonné Tshibuabua, indique que ce drame est à mettre à la défaillance des services compétents notamment, l'urbanisme et l'habitat.

"Lorsqu'on autorise des constructions d'immeubles sans sortie de secours, détecteurs d'incendie et autres, on ne peut qu'aboutir à des drames. Et surtout l'inexistence des services de protection civile, des services anti-incendie, doit nous interpeller ", clame-t-il.