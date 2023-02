Congo-Brazzaville: Made in Congo - Plus d'une trentaine d'artisans se donnent rendez-vous au festival JCC

Découvrir et promouvoir les produits made in Congo dans toutes leurs diversités, tel est l'enjeux de la première édition du festival "Je consomme congolais (JCC)" qui se tiendra du 2 au 4 mars prochain à l'hôtel Saphir, à Brazzaville, et qui mettra en orbite le savoir-faire de plus d'une trentaine d'artisans et entrepreneurs locaux.

Pour sa première édition, le JCC compte mettre en lumière la femme entrepreneure. D'où le thème " Le Congo d'abord, les femmes d'abord ", porté par trois égéries officielles, des femmes talentueuses et brillantes, à savoir Mariusca Moukengue, artiste slameuse ; Tressie Nahou, maquilleuse et coiffeuse ; Edouarda Diayoka, créatrice de mode. Exposition des talents, produits et services made in Congo, conférences et cérémonie de remise de trophée sont, entre autres, les principales activités qui rythmeront ce grand rendez-vous qui vise à changer les mentalités des Congolais, longtemps attirés par les produits venant d'ailleurs. Ainsi, durant trois jours, le public brazzavillois pourra découvrir une gamme variée de produits fabriqués par les Congolais, au Congo et pour sa population locale.

Parmi les exposants, on retrouvera Mira Loussi et sa marque de vêtement Jolie congolaise ; Stéphanie et Bijou, stylistes et promotrices de la marque de prêt-à-porter en pagne " Giants " ; Paola Belvie, promotrice de la marque de jus et compotes de fruit " Les délices de Joyce " ; Julie Massembo de la marque de produits alimentaires pour enfants Ayeli ; Carole Marina et sa marque Rina's chips ; Lyse Emilia Batantou, promotrice de la marque de sauce tomate Mâma Lhyia ; etc. A côté de ces talents féminins, il y aura également la gent masculine avec Dianzenza Diazabakana et sa marque de meubles d'intérieur en fer (salons, chaises, tables, barbecues, lits... ) ; Marc-Aurelle Mbouaboubounou, architecte d'intérieur ; Aton'Service, une société de conciergerie à Brazzaville ; Ernest Gamba et sa marque de mayonnaise congolaise, fruit de la coopérative Léoda, basée à Boko ; et biens d'autres.

Le festival " Je consomme Congolais " est une initiative de Rama Aba Gandzion, spécialiste en communication, correspondant Bblack Africa, producteur et présentateur. A travers ce rendez-vous, il souhaite promouvoir l'entrepreneuriat, l'innovation et le développement durable. " Derrière le concept "Je consomme congolais" se cache juste une question de logique et de bon sens.

Partout dans le monde, ce sont les industriels et les industries qui créent des emplois de masse et qui dit emploi de masse dit création de richesse, croissance et réduction de la pauvreté. Ensuite, quand on poursuit l'observation, on constate qu'aucun pays dans le monde n'est devenu puissant sans soutenir la production et son tissu industriel local. Acheter et consommer congolais, c'est créer des emplois ", confiait-il au magazine "Univers d'entrepreneurs".