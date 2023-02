Congo-Brazzaville: Santé - Africa expo prévue en septembre à Brazzaville

La présidente et initiatrice d'Africa santé expo, le docteur en pharmacie Linda Kaboré Bouboutou, a présenté aux acteurs de la santé, le 23 février à Brazzaville, son projet d'organisation d'une exposition des produits pharmaceutiques et de la pharmacopée africaine qui aura lieu du 27 au 29 septembre prochain, à Kintélé.

L'événement, le quatrième du genre, sera placé sur le thème " Investir dans la santé pour une Afrique émergente ". Il sera ponctué par des expositions et ateliers. Plusieurs sous-thèmes vont se greffer au sujet principal et seront développés par des experts nationaux et internationaux.

Dans son exposé, l'initiatrice du projet a défini les objectifs de l'activité qui se résument pour l'essentiel à mener les pays africains vers une démarche qualité ; être dans une optique de chaîne de valeurs de l'écosystème de la santé, de la beauté et du bien-être sans oublier de promouvoir les échanges, les compétences et le savoir-faire dans le cadre d'une coopération Sud-Sud et Nord-Sud en vue de contribuer à l'amélioration de la couverture des besoins des secteurs médical et pharmaceutique.

En outre, a-t-elle poursuivi, il est également question de créer un cadre propice aux professionnels de santé pour la prospection, la formation et la recherche de partenaires sans oublier la présentation aux prescripteurs de nouvelles tendances et innovations technologiques dans le domaine de la santé ainsi que l'atteinte de l'autosuffisance de la production pharmaceutique locale, dans le cadre de la Déclaration d'Abidjan relative au développement de l'industrie pharmaceutique locale et régionale.

Rappelons que le concept " Africa santé expo " a organisé les trois premières éditions à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La deuxième, la plus marquante, s'était tenue du 7 au 9 février 2019. Elle était placée sur le thème " La démarche qualité au service du développement des systèmes de santé et du bien-être ".

Elle avait réuni 7 500 participants provenant de trente-trois pays et des cinq continents. Il y avait eu 85 conférences et ateliers animés par 200 experts nationaux ainsi qu' internationaux et plus de 1000 personnes dépistées gratuitement.

La troisième s'était déroulée, du 1er au 3 décembre 2022, sous la présidence d'honneur de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, sur le thème " Santé, beauté, bien-être : des solutions nouvelles adaptées à l'Afrique ". Cette édition avait rassemblé plus de 200 exposants, 3500 visiteurs de trente pays et 65 conférences et ateliers animés par plus de 100 experts nationaux et internationaux.

Le Dr Linda Kaboré Bouboutou a émis le vœu de voir la réunion de Brazzaville mobiliser plus d'experts de la santé, de visiteurs et d'exposants. Les activités, a-t-elle renchéri, vont commencer par une marche " bleue " au cours de laquelle des personnes seront dépistées gratuitement.