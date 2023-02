Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - La Fondation Telema renforce son ancrage au Sud du pays

Une délégation de la Fondation Telema pour l'entrepreneuriat des jeunes, conduite par son secrétaire général, Jesse Franck Goma, a effectué récemment dans les départements de la Bouenza, de la Lékoumou, du Niari, du Kouilou et de Pointe-Noire des visites de terrain des candidats présélectionnés au troisième appel à projets et des bénéficiaires des fonds de ladite organisation.

La Fondation Telema s'est rendue dans les cinq départements au Sud du pays pour s'enquérir des activités entrepreneuriales des candidats présélectionnés pour son troisième appel à projets et constater les réalisations des bénéficiaires de ses fonds.

A Mouyondzi dans la Bouenza, Mountou Thaty, responsable de l'entreprise Melles-Services, spécialisé dans les services informatiques et infographiques, a manifesté son intention d'accroître ses prestations après obtention de la subvention. Seon lui, pour les services informatiques et infographiques, l'entreprise dessert au moins trois villages du district. Avec sept imprimantes, six ordinateurs et autres accessoires, il emploie quatre personnes et organise en moyenne dix stages pratiques au bénéfice des collégiens et lycéens.

Dans la ville de Madingou, toujours dans la Bouenza, Yannick Tomba Nsemi, candidat présélectionné, responsable du projet d'élevage porcin, a expliqué que celui-ci a connu, entre mars et octobre 2021, une peste animalière : le rouget. " En rapport avec le rouget, il serait mieux de cartographier, en collaboration avec le ministère de l'Elevage, les zones à risque afin de lutter contre cette maladie ", a suggéré le secrétaire général de la Fondation Telema, Jesse Franck Goma.

A environ 400 kilomètres de Brazzaville, au village Bihoua, dans le département de la Lékoumou, se développe sur douze hectares une station fruitière gérée par Leinade Chardel Mavouanda. Le projet présélectionné par la Fondation Telema compte en moyenne trois cents espèces d'arbres et la coopérative compte sept membres actifs.

" Lorsque j'ai postulé, je n'y croyais pas. Je me demandais si cela allait marcher. Mais quand j'ai reçu l'appel et qu'aujourd'hui vous êtes sur le terrain pour la visite, j'ai été vraiment très satisfait [... ] Cela m'a encore donné plus de motivation ", a commenté Leinade Mavouanda.

Par contre, au village Ossiba, à dix-sept kilomètres de Sibiti, chef-lieu du département de la Lékoumou, le projet manioc et maïs se développe merveilleusement et a embauché plusieurs dizaines de personnes. Dirigé par Astride Outou, bénéficiaire de la Fondation Telema, ce projet va réaliser des récoltes encourageantes. " Environ trente à cinquante sacs pour un hectare de manioc dont la récolte est prévue pour le mois d'octobre prochain. Nous avons cent hectares disponibles en cours d'exploitation et mille cinq cents pieds de safoutiers ", a expliqué Astride Outou.

Au village Mikamba, à dix kilomètres de Sibiti, la coopérative Itsoull est spécialisée dans l'élevage porcin. Le projet présélectionné lors du troisième appel à projets de la Fondation Telema pour l'entrepreneuriat des jeunes compte vingt-deux porcs. Cette coopérative compte également vingt-deux ovins, six moutons, une petite volaille et sept étangs remplis d'un mélange de tilapias et silures sur une superficie de treize hectares, soit 1 300 m2. Actuellement, 1100 citronniers poussent sur la zone de production de ce projet qui s'étend sur vingt-trois hectares.

Enfin, la délégation de la Fondation Telema pour l'entrepreneuriat des jeunes s'est rendue, dans le cadre de ses missions de terrain, dans les zones de production de plusieurs projets dans les départements du Niari, du Kouilou et de Pointe-Noire.