Congo-Brazzaville: Promotion de la recherche - L'OMS inaugure le centre virtuel de documentation et d'information

Le lancement des activités pratiques de la bibliothèque par le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Congo, le Dr Lucien Alexis Manga, a eu lieu le 23 février à Brazzaville, en présence de l'inspecteur général de la santé, le Pr Richard Bileckot.

Pour les professionnels de la santé, les chercheurs et les étudiants, ce centre rendu disponible proposera une approche innovante par son environnement de travail orienté digital hub. Il permettra également aux usagers de bénéficier en toute autonomie d'une expérience optimale en termes de recherche et d'accès à l'information scientifique.

Le centre virtuel a pour mission de faciliter l'accès à l'information scientifique à travers des ressources documentaires en ligne fournies par l'OMS.

" Le bureau de l'OMS au Congo a eu l'ambition de proposer, au milieu de la recherche et des professionnels de la santé du Congo, un outil des plus modernes avec un accès facilité et gratuit à l'ensemble des ressources qui sont produites au monde de façon instantanée. Nous avons développé une procédure de consultation qui permet à chacun de retrouver très facilement les informations qu'il cherche et de les récupérer de façon extrêmement simple et facile ", a expliqué le Dr Lucien Alexis Manga. Il a tout simplement formulé le vœu que cet outil soit utilisé de façon appropriée et qu'il contribue tant soit peu au développement et à l'accélération de la recherche dans le domaine de la santé publique en République du Congo.

" Vous savez qu'aucun projet ne peut se faire sans une gestion de la connaissance en termes d'accès, de disponibilité, de diffusion, de partage et de vulgarisation. L'occasion est donnée à ceux qui n'ont pas de ressources, qui vont disposer d'un peu de temps, de venir se documenter, prendre ces connaissances pour augmenter leurs compétences ", a commenté le Pr Richard Bileckot.

Il a ajouté: " Nous ne saurons que remercier l'OMS, d'autant plus qu'il y a deux barrières qui sont levées ; la première est celle de l'argent, puisque l'accès à l'internet est offert ici ; la seconde est celle de l'accessibilité de ces sources qui sont le plus souvent indisponibles pour nos pays, parce qu'il ne faut pas seulement avoir payé, l'OMS rassemble en un seul portail plusieurs sources de recherches et c'est vraiment à l'avantage aussi bien des professionnels de santé que des apprenants et des formateurs".

Ainsi, au niveau des bases de données on y trouve un compte à rebours de chaque édition, les collections suivantes : HINARI 15 000 revues (trente langues différentes), 60 000 livres électroniques et 105 autres ressources d'information, GIFT, Iris, AIM, etc.

En rappel, cette cérémonie fait suite à l'inauguration officielle du centre virtuel de documentation et d'information de l'OMS au Congo qui avait eu lieu le 15 juillet 2022, sous le patronage du ministre de la Santé et de la Population, en présence du directeur des programmes de l'OMS pour l'Afrique et du représentant de l'OMS au Congo. La cérémonie de ce jour est l'ouverture officielle de l'espace aux professionnels de la santé, aux chercheurs et aux étudiants.