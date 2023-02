Congo-Kinshasa: Enrôlement dans la 3ème aire opérationnelle, Paul Muhindo - " Tout est prêt pour que cela se passe dans des bonnes conditions "

La province du Nord-Kivu vit une situation d'instabilité sur le plan sécuritaire depuis la réapparition du M23 qui occupe, à ce jour, trois de six territoires de cette entité de la partie Est de la RDC. En dépit de ce fléau et en rapport avec le calendrier électoral, le Rapporteur adjoint de la Commission Electorale Nationale Indépendante, Paul Muhindo Vahumawa, a donné le go de l'enrôlement en ville de Goma pour le compte de la troisième zone opérationnelle dans l'enceinte de l'Institut Zanner. C'était en présence de plusieurs personnalités et notables.

Dans son speech, lors de la cérémonie du lancement, Paul Muhindo a invité les habitants de la ville de Goma et des entités sous contrôle du gouvernement de se dépêcher dans les centres les plus proches pour avoir sa nouvelle carte d'électeur afin de donner au pays de Félix Tshisekedi un nouveau fichier électoral.

Selon lui, la Ceni est déterminé à respecter le calendrier électoral, cause pour laquelle la population est appelée à se faire enrôler en masse car c'est le seul moyen d'accès aux élections : voter, se faire élire et s'enrôler sont des devoirs civiques. " Je suis très heureux de procéder ce jour au lancement de ces opérations dans la ville de Goma pour la zone opérationnelle trois.Plusieurs doutes se faisaient voir dans le chef de la population quant au début effectif de ces opérations, je tiens à les assurer que la centrale électorale a tous les moyens et la bonne volonté de réaliser toutes ses opérations dans le respect du calendrier", a-t-il rassuré.

Dans la suite, le Rapporteur National adjoint a signifié s'agissant des coins de la province du Nord-Kivu sous occupation des terroristes du M23, "j'assure ces congolais qu'ils ne seront pas écartés de l'enrôlement mais nous attendons qu'il y ait une petite accalmie pour que les mêmes opérations soient lancées dans ces entités".

Et d'ajouter : " Nous nous sommes servis des erreurs observées dans les deux zones pour améliorer nos services et que la population de la zone opérationnelle trois n'a pas la raison de craindre, tout est prêt pour que cela se passe dans les bonnes conditions" .

Pour le Gouverneur du Nord-Kivu, le Lieutenant-Général Constant Ndima Kongba a invité ses administrés de ne pas bouder l'enrôlement qui est le devoir pour tout citoyen en règle avec la loi. Pour lui, il n'est pas sage de suivre les mots des personnes qui incitent la population à ne pas se faire enrôler.

" Tout celui qui est en ordre et respecte les normes pour avoir sa carte d'électeur, je l'appelle à le faire car cela est un devoir reconnu pour chaque citoyen. Avoir sa carte d'électeur est le seul moyen pour tout citoyen d'avoir l'occasion de voter et de postuler. Allez dans les centres les plus proches de vos domiciles pour avoir votre carte d'électeur", a-t-il conclut.

En effet, l'obtention de sa carte d'électeur servira de base de donnée pour l'Office National d'Identification de la Population (ONIP) qui, à son tour, délivrera la carte d'identité à tout citoyen congolais.