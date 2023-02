Congo-Kinshasa: En colère contre le comité de gestion,ISSS/Croix rouge - Les étudiants exigent la baisse des frais académiques

Les étudiants de l'institut supérieur de sciences de santé/Croix-Rouge, situé dans la commune de Kinshasa, dénoncent la hausse des frais académiques dans leur établissement (490 dollars américains). Le week-end dernier, ils ont manifesté pour rappeler le Directeur Matesso Grégoire et son comité à revoir sa décision dans un délai raisonnable.

"Si nous sommes ici, c'est parce qu'on ne nous a pas prévenus. On nous a dit brusquement que nous allons payer les frais à 490 USD, mais le jour où nous étions venus nous inscrire, les frais étaient fixés à 450 USD. A part cela, dans notre institut, tout est payant. Les TP, les interrogations, les supports très chers. Il y a des supports qui se paient de 10 à 20 USD. L'année passée, les frais étaient fixés à 400 USD. Cette année, on devrait payer 450 USD en deux tranches, 300 USD et puis 150 USD. Mais à notre grande surprise, nous avons trouvé un communiqué qui parle de la hausse des frais de 450 USD à 490 USD. Chose inacceptable ", a indiqué, trait sur le visage, un étudiant trouvé sur place.

Dans le but d'apaiser les tensions et trouver une solution à la crise, le Directeur national de la Croix Rouge a tablé sur l'affaire, dans son bureau avec un groupe représentatif d'étudiants. Au sortir de ces discussions, le Directeur a d'abord rappelé les étudiants de l'origine, la mission et le fonctionnement de la Croix-Rouge. Il a insisté sur le fait que la Croix-Rouge est une institution à caractère international qui a pour mission d'encadrer les jeunes.

Enfin, il a recadré les étudiants qu'ils ont les devoirs et les droits envers l'institution. Il a rassuré que leurs revendications sont valables et que les solutions sont simples à trouver. Il leur a demandé de regagner leurs auditoires et de ne pas troubler l'ordre public, car la loi va s'imposer. Il a annoncé de nouvelles mesures dans les jours qui viennent.