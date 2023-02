Congo-Kinshasa: Alignement à la prime de risque professionnel - Les médecins non primés reçoivent des assurances de Jean-Jacques Mbungani

Le Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a reçu une délégation du Collectif de Médecins Congolais du secteur public non primés, dans son cabinet de travail, au terme d'un sit-in que ce collectif avait organisé le mardi, à l'immeuble intelligent, à Kinshasa. Il était question pour ces blouses blanches de soumettre au patron de la Santé en RDC leurs deux principales revendications, à savoir : élaboration du fichier Bibwa 2 et alignement interrompu du mois de janvier 2023.

Après avoir écouté attentivement les doléances des manifestants, le Ministre Mbungani les a rassurés que toutes leurs préoccupations trouveront certainement des réponses lors d'un prochain atelier, qui va mettre autour d'une table le banc gouvernemental (Santé, Budget, Finances et Fonction publique) et les délégations syndicales du secteur de la Santé.

"Avec l'augmentation du budget de l'Etat qui est passé de 4 à 16 milliards de dollars américains, il y a la possibilité que les revendications de cette catégorie de médecins non primés, soient prises en compte", a indiqué le Ministre Jean-Jacques Mbungani.

D'ores et déjà, le Gouvernement de la République et les syndicalistes ont entamé les préparatifs de cet atelier mixte, qui sera organisé pour officialiser et parachever ce processus d'harmonisation, comme cela a été conclu dans l'accord de Bibwa. Il sera question d'évaluer le protocole signé à Bibwa 2 et de discuter sur un nouveau fichier qui permettra d'aligner à la prime professionnelle et mécaniser au salaire d'autres médecins de l'Etat.

En effet, le ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention a appelé le Collectif de constituer une commission ad hoc, composée d'une délégation de 3 ou 5 personnes maximum, qui va participer aux prochaines discussions entre le Gouvernement et le banc syndical du secteur de la santé.

Pour le Coordonnateur national de ce Collectif, le sit-in organisé à l'immeuble Intelligent n'a été qu'une expression pour faire pression au Gouvernement de respecter les engagements signés avec le banc syndical du secteur de la Santé.

" (... ) Le Ministre nous a reçus comme un bon père de famille. Les échanges se sont déroulés dans une bonne ambiance. Nous avons échangé autour de la situation des médecins non primés de la RDC. Il était question de s'enquérir de l'évolution de l'élaboration d'un nouveau fichier de programmation qu'on appelle communément "Bibwa 2" et de l'alignement à la prime de risque professionnel. Le Ministre nous a rassurés que toutes nos préoccupations seront prises en compte lors des prochaines discussions entre le Gouvernement de la République et le banc syndical du secteur de la Santé sur l'harmonisation de l'enveloppe salariale et l'alignement de la prime des risques des médecins, infirmiers et autres professionnels de la santé œuvrant dans les services publics de l'État.

Ces assises permettront d'élaborer ce fichier afin que les médecins soient alignés de manière ininterrompue. Ceci constitue un engagement du gouvernement qui nous rassure beaucoup, parce que cette assurance vient de son Excellence le Ministre de la Santé. Nous sommes très satisfaits et sortons de son bureau avec beaucoup de joie. Dans les prochains jours, nous trouverons gain de cause par rapport à nos désidératas. La balle est dans le cas du gouvernement", a déclaré Dr Fiston Muselefu Tadi.

Toutefois, il sied de noter que le Gouvernement de la République ne ménage aucun effort, à travers le ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, pour trouver des solutions pérennes afin d'améliorer les conditions sociales des professionnels de santé en RDC.

La rencontre de Bibwa reste un cadre permanent de dialogue social entre les autorités et les délégués syndicaux.

A chaque étape des négociations, le Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a toujours exprimé l'engagement de traduire en acte la volonté du Gouvernement, qui a enregistré des avancées significatives en termes des avantages sociaux dus aux professionnels de santé en général.

Il faut rappeler que depuis avril 2021 jusqu'à nos jours, le Gouvernement Sama Lukonde, sous l'impulsion du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, a aligné un effectif de 5.400 médecins à la prime de risque dont le paiement est réparti de la manière suivante : 1.600 en 2021 ; 1.600 au T2-2022 et 2.200 au T4-2022. Plus de 13.000 infirmiers et autres ont bénéficié également de ces avancées.

C'est un exploit qui n'a jamais été réalisé depuis que le Congo existe. Pour vous en convaincre, aucun des gouvernements précédents n'a atteint un tel effectif dans l'alignement des médecins. Ce qui prouve que cette question a été prise au sérieux par le Gouvernement qui a fait de la mécanisation, la régularisation et l'alignement des médecins, la priorité des priorités, en perspective de la mise en œuvre effective de la Couverture Santé Universelle, prônée par le Président de la République.