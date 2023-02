Congo-Brazzaville: Vient de paraître - " O kati ya bassi mibalé ... Likambo ya mboka " de Tanguy N'guenguima

Roman de 182 pages publié aux éditions Étee en fin janvier, " O kati ya bassi mibalé ... Likambo ya mboka " met en lumière des messages et des vérités relatives à la société d'aujourd'hui pour plus de droiture et de sagesse.

Un soir, deux jeunes charmantes dames, Ki véh et Bi, étaient sorties pour se détendre. A leur retour, l'une demanda à l'autre d'aller déposer la lettre chez la vieille dame du coin qu'on nommait Mokili. Elle connaissait tout le monde. Dans la fameuse lettre, il est question d'héritage... Seulement, quelques jours après, le corps de la vieille dame du coin sera retrouvé abandonné et sans vie. Alors, un troisième personnage deviendra la clé de cette affaire rocambolesque, l'inspecteur de police M. Nouna.

Rédigé en lingala " O kati ya bassi mibalé ... Likambo ya mboka " se donne à lire en français par " Entre deux copines ... L'affaire du village ". Dans son troisième livre, l'écrivain franco-congolais Tanguy N'guenguima use d'une métaphore pour exposer deux réalités majeures aujourd'hui qui minent toutes les sociétés du monde : fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. A ce propos, l'ouvrage interroge, " qui devons-nous suivre ? Qui devons-nous croire ? ".

A en croire l'auteur, ce roman porte avant tout à l'attention des Africains et du continent africain dans le contexte actuel, avec une ouverture sur le monde. " Nous devons nous réveiller et nous responsabiliser. C'est à nous de rebâtir notre beau et grand continent. Et ce n'est pas à quelqu'un d'autre de le faire à notre place. Nous devons nous considérer et non pas nous sous-estimer. Unissons nos forces, nos talents et nos intelligences pour un nouveau départ. Car, c'est maintenant ou jamais ", explique Tanguy N'guenguima.

Notons que le roman " O kati ya bassi mibalé ... Likambo ya mboka " de Tanguy N'guenguima est disponible en librairies et sur tous les sites marchands.