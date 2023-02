Congo-Brazzaville: Développement web - De Boumas Mack Lafond lance une formation le 18 mars

Le président de l'association Possacode, De Boumas Mack Lafond, organisera le 18 mars à Brazzaville une formation sur le développement web en vue de permettre aux futurs informaticiens de développer des compétences exigées par les standards internationaux.

"Les développeurs formés en local présentent des insuffisances criardes dans la réalisation des projets informatiques. Pour la plupart, ils présentent plutôt des têtes bien pleines que celles biens faites. Nous organisons cette formation, en quelque sorte des cours de remise à niveau, afin de les aider à combler leurs lacunes", a laissé entendre l'organisateur du séminaire.

Prévu pour durer six mois, ce cours portera sur les modules suivants: Back-end (Spring Boot, Laravel, Symfony, Django, Nest-js), le front-end (Html, Css, Bootstrap, Figma, Javascript, Angular, Vue Js, React js), les bases de données (Mysql, Mongo Db), le protocole de communication (Api Rest), l'infrastructure (Cloud Azure) et la méthodologie de gestion de projet (Méthodes Agile, etc.).

A la fin de chaque module, les apprenants seront encouragés à réaliser un projet qui fera l'objet d'une évaluation par les formateurs. Au terme de l'apprentissage, les étudiants bénéficieront d'un suivi permanent et personnalisé.

A long terme, a annoncé le président de l'association Possacode, une compétition sera mise en place au niveau national en faveur des développeurs web congolais. Les vainqueurs des différentes éditions seront regroupés dans un label dans le but de monter " une marque web made in Congo ".

Notons que l'association Possacode, créée par un groupe de jeunes développeurs congolais, a pour but de sensibiliser, former et accompagner les jeunes à s'insérer dans le monde professionnel, grâce aux métiers de développeur et de testeur logiciels.