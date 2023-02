Sénégal: Assemblée nationale - Les députés de Yewwi crachent sur la gestion d'Amadou Mame Diop

Les députés de la coalition Yewwi Askan Wi ont tenu hier, jeudi 23 février, une conférence de presse pour dénoncer la " léthargie " dans laquelle se trouve l'Assemblée nationale qui, selon eux, " ne sert qu'à liquider et emprisonner des députés et non à parler des préoccupations du peuple ". Devant les journalistes, Biram Souley Diop et ses collègues parlementaires ont accusé le président Amadou Mame de bloquer toutes les actions menées par leur groupe au sein de l'Assemblée nationale pour assurer le contrôle de l'action gouvernementale.

Interdit de tenir leur sit-in devant les grilles de l'Assemblée nationale par un arrêté préfectoral, les députés de la coalition Yewwi Askan Wi se sont tournés vers une conférence de presse hier, jeudi 23 février. Devant les journalistes, Biram Souley Diop, président dudit groupe parlementaire et ses collègues parlementaires ont dénoncé la " léthargie " dans laquelle se trouve l'Assemblée nationale qui selon eux, " ne sert qu'à liquider et emprisonner des députés et non à parler des préoccupations du peuple ". Dans leur viseur, le président de l'Assemblée, Amadou Mame Diop, traité de " marionnette " à la solde du président de la République. Prenant la parole devant les journalistes, Mouhamed Ayib Daff, leur porte-parole du jour, a notamment dénoncé le fonctionnement du bureau de l'Assemblée nationale qui selon lui, " n'est convoqué que sur des questions intéressant l'agenda politicien de la majorité présidentielle ".

Poursuivant son propos, le parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi de dénoncer le blocage par le président Amadou Mame Diop de toutes les actions menées par leur groupe au sein de l'Assemblée nationale pour assurer le contrôle de l'action gouvernementale. " Le groupe parlementaire a déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale 19 questions écrites, 22 questions orales et 03 questions d'actualité adressées au gouvernement et pour questions écrites, seulement 4 réponses du gouvernement ont été reçues par les députés ", a-t-il déploré avant de renchérir. " Les députés de Yewwi regrettent l'absence de réponse donnée aux résolutions tendant à la création de commissions d'enquête parlementaire ou de mise en accusation de membres du gouvernement devant la Haute Cour de Justice dans le cadre du rapport de la Cour des comptes sur les fonds Covid-19 ".