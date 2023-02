Sénégal: Face aux investisseurs luxembourgeois - Oulimata Sarr vante les "atouts" du Sénégal

La ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération Oulimata Sarr, a présenté hier jeudi, aux hommes d'affaires luxembourgeois les opportunités d'affaires qu'offre le Sénégal.

Recevant à Dakar hier, jeudi, une délégation d'hommes d'affaires luxembourgeois, la ministre de l'Economie, du plan et de la coopération (Mepc), Oulimata Sarr, leur a présenté les opportunités d'affaires qu'offre le Sénégal. Portés par son Altesse royal le Grand-duc héritier Guillaume, du ministre de l'Economie, de la Coopération et de l'Action humanitaire Franz Fayot, les investisseurs luxembourgeois au nombre d'une vingtaine de chefs d'entreprise séjournent au Sénégal du 22 au 25 février pour une mission de prospection sur les opportunités d'affaires. " Cette mission s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de notre coopération de plus de cinquante milliards de FCFA depuis 2018 ", a dit Oulimata Sarr. Elle ajoutera : " La destination du Sénégal est attractive. Nous avons un environnement des affaires qui permet aux entreprises de venir s'installer ".

Face aux investisseurs, la ministre leur a présenté les projets phares du Sénégal dans le domaine des infrastructures et la mise en œuvre de zones économiques spéciales qui permettent aux entreprises de s'installer et jouer leur rôle dans la substitution des importations. Toutefois, elle s'est réjouie de la liaison aérienne entre le Sénégal et le Luxembourg. Selon elle, " c'est un message fort avec LuxAir sur le tarmac de Dakar qui constitue un pont entre nos pays, nos affaires, nos entreprises ". Saluant les relations étroites entre les deux pays, elle a tenu à rappeler que les consultations sont en cours pour " la formulation du cinquième Programme indicatif de coopération ".La ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération a annoncé la tenue de la seizième session de la Commission de partenariat entre le Sénégal et le Grand-Duché de Luxembourg, prévue le 5 juillet 2023 au Luxembourg.

Le but de cette mission est de renforcer les relations de coopération entre les deux pays, a dit son Altesse royale, le Grand-duc héritier Guillaume. Il rappelle que c'est le président Léopold Sédar Senghor qui avait invité pour la première fois au Sénégal ses grands-parents en 1977. A l'en croire, " le Sénégal figure, depuis 2001, sur la liste des pays qui bénéficient le plus de l'aide publique au développement (APD) du Luxembourg ".