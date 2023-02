Sénégal: Jeux de la francophonie au Congo - Le Sénégal sur scène

Les neuvièmes Jeux de la Francophonie auront lieu du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa en République démocratique du Congo. A cette occasion, le Sénégal sera représenté par des créateurs et groupes artistiques.

Le ministère de la Culture et du Patrimoine Historique en collaboration avec le ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'extérieur par le biais de la direction de la Francophonie, a annoncé les représentants du Sénégal dans le secteur de la culture au terme de la délibération du jury constitué à cet effet. Les artistes retenus sont Diyane Adams dans la catégorie chanson et Mina Khoussa pour le conte. Dans la catégorie peinture, le jury a retenu le plasticien Fally Sène Sow sélectionné à l'exposition internationale de Dak'Art 2022. Pour la photographie, El Hadji Samba a été sélectionné et en littérature pour la nouvelle, c'est Mamour Sarr qui est en lice.

Dans la catégorie danse de création, la compagnie "Kaddu" représente le Sénégal tandis que le groupe de rap "Power Crew bboying" sera le porte-drapeau du hip hop Galsen. Pour la discipline création numérique, c'est le groupe "La Renaissance" qui défend les couleurs du Sénégal. Rep Ils sont organisés tous les quatre ans, dans l'année post-olympique, en alternance entre les pays du nord et ceux du sud. Créés en 1987 et organisés tous les quatre ans, les Jeux de la Francophonie invitent, sous la bannière de l'amitié, la jeunesse de l'espace francophone à se rencontrer au travers d'épreuves sportives et de concours culturels.