Sénégal: Sédhiou - Prise en charge des besoins en sante de la reproduction - Jean Pierre Senghor dote le poste de santé de Diendé en appareil d'échographie

L'heure de la délivrance semble sonner pour les usagers du poste de santé de la commune de Diendé. Après la réception d'une ambulance médicalisée, il y a juste deux semaines, en voilà un appareil d'échographie que vient de leur remettre le ministre-conseiller Jean Pierre Senghor, pour soulager les femmes en état de grossesse. Toutefois, l'infirmière chef de poste sollicite un soutien destiné à la réhabilitation de son poste de santé, en état de vétusté.

La mise à disposition de cet appareil d'échographie répond à un besoin vital longtemps exprimé par les populations de la commune de Diendé. Le ministre-conseiller Jean Pierre Senghor, par ailleurs Secrétaire exécutif du Conseil national à la sécurité alimentaire et président du mouvement Vision Sédhiou, qui leur a gracieusement donné cet outil, déclare soulager une souffrance durement vécue en santé de la reproduction.

"C'est une machine d'échographie que j'ai puis obtenir de la Finlande avec le soutien d'un ami qui est de Kandiadiou et qui s'appelle ES-SOW. Et c'est cette machine d'échographie que j'ai offerte au poste de santé de la commune de Diénde. Les femmes n'ont plus besoin d'aller jusqu'à Sédhiou pour des échographies. Comme le disait l'infirmière les femmes vont jusqu'à accoucher sans faire l'échographe, je crois qu'avec cette machine cela va les faciliter la prise en charge dans cette zone du Pakao", a déclaré le ministre Senghor.

Et d'ajouter : "Diendé est une commune très bien placée et qui a besoin d'être accompagnée. Avec l'ouverture de son aéroport en rénovation, l'affluence sera grande. Et j'en profite pour inviter les populations à réserver un accueil populaire au président de la république Macky Sall qui a beaucoup fait pour la région de Sédhiou".

Mme Diome, l'infirmière chef de poste de Diendé, atteste du besoin tant attendu en échographie. "Auparavant les femmes quittaient la commune de Diénde pour se rendre à Sédhiou et faire leur échographie ; mais maintenant avec cette appareil les femmes ne vont plus faire ce déplacement. Nous avons d'autres besoin comme la réfection de ce poste de santé car elle date de longtemps et suinte de partout. Nous voulons aussi des équipements comme des lits d'hospitalisation entre autres. Nous le remercions".

Le ministre Jean Pierre Senghor compte poursuivre l'accompagnement de ce poste de santé de son terroir de naissance.

Il y a quinze jours déjà, son collègue, le ministre Doudou Ka, des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires, leur a donné une ambulance médicalisée. Le poste de santé de Diendé semble donc trouver la voie du salut, pour soigner son dispositif médical, en attendant de refaire ses locaux en état de vétusté avancée.