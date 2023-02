Gabon: Lastoursville - Ulrich Silvère Mavioga devise avec les opérateurs économiques

Le piteux état de la nationale et l'effondrement de la voie ferrée causent d'énormes difficultés aux voyageurs et surtout, pour l'approvisionnement en produits de première nécessité à l'intérieur du pays. Dans la province de l'Ogooué-Lolo, le Préfet du département de Mulundu, Ulrich Silvère Mavioga, accompagné du Maire et du vice Président du Conseil départemental, a tenu une séance de travail avec les opérateurs économiques de la commune de Lastourville.

Le marché, lieu par excellence où l'offre et la demande se tiennent par la main, connait beaucoup de difficultés. Dans le département de Mulundu, commerçants et clients connaissent eux aussi de nombreux bouleversements dans leur quotidien. Les premiers se heurtent à la difficulté d'approvisionnement en produits de première nécessité due au piteux état de la route et l'effondrement de la voie ferrée depuis quelques mois déjà. Les seconds quant à eux, subissent la flambée des prix et ne savent plus à quel saint se vouer.

C'est à la suite des plaintes des uns et des autres que le le Préfet du département de Mulundu, Ulrich Silvère Mavioga a initié la rencontre avec les opérateurs économiques et forestiers. Une rencontre qui fait suite aux hautes instructions du Premier ministre, Chef du gouvernent, lors de son passage dans les provinces du Haut-Ogooué et l'Ogooué-Lolo. "Il nous avait instruits de mettre des cellules de veille consécutives à la difficulté qu'éprouvaient désormais les opérateurs économiques à se ravitailler suite à l'effondrement de la voie ferrée survenu le 24 décembre 2022"

Ulrich Silvère Mavioga, le Préfet du département de Mulundu, accompagné du Maire de la commune de Lastourville et du Vice Président du Conseil départemental, a demandé aux opérateurs économiques de s'armer de patience car le gouvernement s'y attelle. Il s'y met afin que les choses reviennent à la normale, non seulement pour les commerçants, mais surtout pour les populations qui subissent la flambée des prix des produits de première nécessité.