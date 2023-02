Cote d'Ivoire: Mankono - Mepha Dosso lance les travaux du deuxième Commissariat

Mepha Dosso a procédé au lancement des travaux du deuxième commissariat de la ville de Mankono.

Le 19 février 2023 à Mankono, dans le cadre de ses activités de développement dans la région du Béré, Mepha Dosso, président de l'Union des jeunes du Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (UJ-Rhdp) du Béré a procédé au lancement des travaux du futur commissariat de police de la commune.

Un projet initié par les jeunes réunis au sein de l'UJ-Rhdp soutenu par Mepha Dosso, fils et cadre de ladite région, qui entendent accompagner les actions du Président de la République, Alassane Ouattara et le gouvernement pour le développement et la sécurisation des populations à Mankono. D'un coût d'environ 25 millions de francs CFA, le futur commissariat de Mankono sera bâti sur une superficie d'un hectare au quartier Tonhoulé. Selon les initiateurs, le 2ème commissariat de police de la ville, qui sera construit 26 ans (1997) après la mise en service du premier commissariat sera un atout majeur pour le maintien de la sécurité dans la localité. Il comprendra deux bâtiments modernes avec dix (10) bureaux, deux cellules pour les gardes à vue, une salle d'archive, un parking ainsi que des zones accessibles au public et divers bureaux réservés aux services de police.

Une levée de fonds pour soutenir le projet

" Ce futur commissariat, qui sera abrité dans un bâtiment moderne offrant toutes les commodités pour l'amélioration des conditions de travail des agents de la police nationale affectés chez nous répondra aux dernières normes de sécurité. La réalisation de ce bâtiment va également diminuer les charges de l'État pour la location du commissariat actuel" a dit Mepha Dosso. Qui a fait savoir qu'une levée de fonds pour soutenir le projet de construction du nouveau commissariat de police à Mankono a été lancée fin janvier 2023. " Cette levée de fonds volontaire, nous l'avons dénommée, "Pour la construction de mon commissariat, je m'engage".

Il se fera avec une contribution minimum de 10.000 francs CFA par jeune ou l'équivalent de cette somme en matériaux de construction ", a souligné Mepha Dosso qui avait à ses côtés, une délégation d'élus et cadres de la localité dont le Commissaire de police de Mankono, Achi Achi. " Nous avons depuis le lancement des fonds, récolté 80 tonnes de ciment, plusieurs chargements de sable, du gravier, des fers à béton et autres dons offerts par les jeunes ", s'est réjoui Mepha Dosso.

Mepha Dosso et la délégation qui l'accompagnait étaient la veille, vendredi 18 février 2023, dans la sous-préfecture de Bouandougoun dans le pays "koro", où il a appelé les parents locales et autres communautés des villages de Bada, Sodefel, Menemenetou, Baradougou-Dierré, Ligbisso, Diotiguiso, Kamoro à la consolidation de la paix, l'unité, la solidarité et la fraternité pour le développement harmonieux de la région du Béré.