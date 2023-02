Algérie: Le Président de la République réitère l'engagement de l'Etat à l'édification d'une économie forte

ALGER — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a réitéré jeudi dans un message à l'occasion de la célébration du 67e anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et du 52e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, l'engagement de l'Etat à l'édification d'une économie forte et moderne tout en préservant son caractère social.

"Tout en réitérant notre appui aux travailleuses et aux travailleurs avec lesquels l'Algérie nouvelle se dirige vers une ère affranchie de la corruption, de l'injustice et des dérives de la bureaucratie, de la corruption et du népotisme, nous affirmons notre engagement constant au serment fait à notre vaillant peuple de mobiliser toutes les potentialités et les moyens matériels et humains du pays et ses institutions pour la réalisation de nos objectifs stratégiques, en tête desquels l'édification d'une économie forte et moderne. Une économie qui repose sur la transparence et la compétitivité, libère les initiatives et les idées pour créer la richesse et les emplois tout en préservant le caractère social de l'Etat", a écrit le Président Tebboune.

Dans ce cadre, le Chef de l'Etat a rappelé les mesures et les dispositions "inédites" mises en place pour préserver le caractère social de l'Etat, en tête desquelles l'institution de l'allocation chômage et l'augmentation des salaires.

Il a affirmé, à ce titre, que l'Etat continue à veiller sur la protection du pouvoir d'achat du citoyen à travers "la lutte contre les spéculateurs et les provocateurs de pénuries qui saisissent les occasions pour attenter à la stabilité sociale, notamment à la veille du mois sacré de Ramadhan".

Par ailleurs, le Président Tebboune a rappelé la démarche de mise au point d'une stratégie nationale de développement de l'hydrogène, notamment l'hydrogène vert, afin de permettre à l'Algérie de s'engager pleinement dans la dynamique mondiale liée à la transition énergétique et environnementale.

Il s'est dit, dans ce cadre, convaincu que les ressources humaines hautement qualifiées dans ce secteur vital feront "la différence" dans le processus de transition vers les énergies nouvelles, relevant que notre pays dispose, en plus des avantages dans la pyramide des sources énergétiques que lui procure le gaz et le pétrole, d'un potentiel important dans le domaine de l'énergie solaire, d'un vaste réseau électrique et d'infrastructures nationales et internationales de transport du gaz naturel, en sus d'un tissu industriel lié, notamment, à la production de l'ammoniac et de l'hydrogène.

Parallèlement, le Président de la République a affirmé que le développement du secteur des mines et la valorisation des richesses minières "figurent au centre de nos priorités", comme "choix primordial" pour la diversification de nos exportations hors hydrocarbures.

Il a salué, par la même occasion, les grands efforts du Groupe Sonatrach "pour la place pionnière qu'il occupe dans un contexte marqué par des mutations énergétiques effrénées, et les missions vitales dont il s'acquitte dans le processus de la transition énergétique".