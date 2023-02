Algérie: Nationalisation des hydrocarbures - Des réalisations importantes dans le secteur de l'énergie grâce aux compétences nationales

HASSI MESSAOUD — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a affirmé, jeudi depuis Hassi Messaoud (Ouargla), que le secteur de l'énergie en Algérie avait accompli des réalisations importantes notamment en matière d'exploration, de développement et de raffinage grâce aux compétences nationales.

"L'Algérie a aujourd'hui gagné sa place et joue un rôle majeur dans le domaine de l'énergie. Elle est un fournisseur fiable et principal et le sera à jamais, et grâce à nos prédécesseurs, les générations qui se sont succédées ont pu avec leurs propres efforts maitriser cette industrie", a

déclaré le ministre dans une allocution lors des festivités célébrant le 52e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et le 67 anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), sous l'égide du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, en présence de plusieurs membres du gouvernement et du PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar.

Ainsi, le ministre a salué "le parcours positif du groupe Sonatrach", notamment la "maîtrise totale des chaînes de valeur de l'industrie industrielle pétrolière et gazière, ainsi que la gestion directe et l'auto-développement de plusieurs infrastructures et projets énergétiques, en amont et en aval".

Il a mis en avant les efforts déployés par le groupe pétrolier en matière d'incitation aux solutions numériques, d'exploitation des technologies modernes et des systèmes informatiques et de maîtrise et de contrôle à distance, relevant "la grande évolution enregistrée dans la performance d'exécution des contrats et des projets et la multiplication de l'utilisation de l'outil de production locale et la promotion et le développement de l'intégration nationale".

Il a salué, par la même, tous ceux ayant contribué à la prise de cette décision, à savoir la nationalisation des ressources pétrolières et gazières.

Pour le ministre, la décision qui a eu lieu le 24 février 1971 était "un évènement historique national par excellence qui a eu un impact important sur l'industrie et le commerce international des hydrocarbures".

La nationalisation a érigé l'Algérie en "modèle" pour les autres pays producteurs de gaz et de pétrole, qui lui ont emboité le pas pour s'approprier leurs richesses naturelles, a-t-il poursuivi, ajutant que cet évènement avait révolutionné les relations internationales sur les plans politique, économique et commercial.

Intervenant à l'occasion, M. Hakkar a mis en avant les sacrifices des travailleurs et des cadres du groupe qui avaient préparé la prise d'une décision qui a permis à l'Etat algérien indépendant moderne de recouvrer sa pleine souveraineté sur ses richesses souterraines.

Il a également salué les efforts des travailleurs de la société mère et de ses filiales pour leurs efforts consentis en vue de "parachever le processus de développement de l'économie nationale".

Les festivités qui ont eu lieu au niveau du champs de Hassi Guetara (Hassi Messaoud) a vu la distinction, à titre posthume, de nombreuses personnalités ayant balisé le terrain pour la prise de cette décision historique dont les défunts Messaoud Zeggar (décédé en 1987) et Rachid

Thabti (décédé en 2009). La famille du martyr du devoir national, Cherif Guellal, a également été distinguée aux côtés de plusieurs cadres et travailleurs de Sonatrach.

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a inauguré, jeudi dans la matinée, le Centre de séparation et de compression (CSC), qui contribuera à augmenter la capacité de traitement préliminaire en reliant certains puits actuels et futurs au nouveau centre de séparation (Gosp) d'une capacité de traitement de 60.000 barils de pétrole/jour.