Algérie: Skikda - Le pôle pétrochimique de Sonatrach, une entreprise citoyenne qui retentit sur toute la région

SKIKDA — La base pétrochimique de Skikda, relevant du groupe Sonatrach, contribue au développement de la région en tant qu'entreprise citoyenne par excellence, dont l'action rayonne sur toutes les régions limitrophes, en faveur de l'amélioration des conditions sociales de ses employés.

Les œuvres sociales de Sonatrach (région de Skikda), apporte constamment son concours social et médical aux habitants de la wilaya et même d'autres wilayas, de même qu'elle a porté son aide à la protection de l'enfance, a affirmé son directeur régional, Smaïne Heouaiene, à l'APS à la veille de la célébration du 52ème anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures (24 février 1971), par le défunt président Houari Boumediene.

M.Heouaiene a ajouté que les citoyens de la wilaya de Skikda ont constamment bénéficié d'une part des activités et des initiatives prévues en faveur des travailleurs. C'est ainsi que 10 % des capacités d'accueil des camps de vacances sont réservés aux citoyens non employés chez Sonatrach et la même proportion est valable pour les activités sportives, précisant que le groupe pétrolier national dispose de 500 places dans de camps de vacances, à Ben M'hidi (Est) et Collo (Ouest).

Le même intervenant souligne qu'il en va de même pour les actions de solidarité entreprises en faveur des enfants orphelins, des enfants des travailleurs et ceux des familles déshéritées.

M.Heouaiene a rappelé également les actions des œuvres sociales de Sonatrach, prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 . Le Groupe a notamment fourni des masques, des moyens de protection et des équipements aux équipes médicales et aux travailleurs de l'université de Skikda, en outre les centres de santé de Sonatrach de Skikda dispensent des soins aux travailleurs du groupe mais également aux citoyens.

La direction des œuvres sociales de Sonatrach fournit en outre des équipements sportifs aux associations, ainsi que des aides au centre de l'enfance assistée et aux foyers des personnes âgées.

Pour sa part, Abderrahmane Boumaza, ex cadre de Sonatrach à la retraite, a confirmé ce statut de Sonatrach "entreprise citoyenne" en soulignant qu'elle avait jamais hésité à soutenir la région et ses habitants, tout en veillant à améliorer les conditions de vie de ses citoyens.

Dans ce contexte, il a rappelé que Sonatrach avait contribué dès l'année de sa création et à ce jour, à encourager et à contribuer au développement du sport, en sponsorisant de nombreux clubs, à l'instar du Chabab Skikda de football.et de nombreux clubs pratiquant diverses disciplines.

M.Boumaza se rappelle en outre que Sonatrach a contribué à l'extension du parc logement dans la région de Skikda, en construisant un millier de logements, au profit de ses travailleurs, dans le souci d'améliorer leurs conditions de vie.

La protection de l'environnement, une priorité

Un autre cadre retraité de Sonatrach, Abdelhafid Djemai qui fut pendant plusieurs années, directeur de la zone industrielle de Skikda, souligne que Sonatrach a constamment déployé des efforts considérables pour veiller à la protection de la biodiversité, la protection et la disponibilité des ressources en eau, ainsi qu'à la qualité de l'air.

Il a rappelé que "la zone industrielle de Skikda a œuvré en faveur de la protection de l'environnement dans cette wilaya, ainsi qu'en faveur de la protection de ses ressources en eau, en dotant le complexe d'appareils et de dispositifs spéciaux pour traiter les gaz brûlés et réduire la pollution".

M.Djemai a souligné que Sonatrach a mis en pratique le concept de "partenaire citoyen" en veillant à la sauvegarde des systèmes écologiques dans le pays, ce qui atteste de son engagement en faveur d'un développement durable et responsable.

Par ailleurs, durant ces dernières années, Sonatrach a signé des conventions avec l'université du 20 aout 1955, a indiqué le recteur Tewfik Boufendi, en vue de développer le partenariat en matière scientifique entre les deux partenaires.

Ces conventions portent sur le développement de la recherche scientifique, l'échange d'expériences et de compétences en matière d'industrie de pétrochimie, et des énergies renouvelables, dans le cadre de la stratégie nationale dans le domaine des industries pétrolières, en plus de l'organisation de manifestations scientifiques communes et de formation continue des cadres de Sonatrach.

Le département des industries pétrochimiques de l'université de Skikda, ouvert en 2011, qui accueille 700 étudiants venant de toutes les régions d'Algérie, forme des cadres qualifiés pour le groupe Sonatrach, tout en soutenant la création de start-up spécialisés dans le domaine de l'énergie, susceptibles d'apporter une valeur ajoutée à l'économie nationale.