Ile Maurice: Politique - Le "One Moris" de Sherry Singh lancé...

L'ancien CEO de Mauritius Telecom a réuni la presse hier le jeudi 23 février, pour lancer sa plateforme "sociopolitique" aux couleurs bleu, blanc et rouge. En moins d'un quart d'heure il a partagé sa vision sur plusieurs points.

Sherry Singh a d'abord expliqué son retard en confiant que construire prend plus de temps que détruire. Son pèlerinage politique aux quatre coins de l'ile pour rencontrer un maximum de personnes a été une "expérience formidable". Puis, il a pris son temps car être au-devant de la scène n'était pas dans ses projets à la base. Mais il a finalement décidé de franchir cette étape.

Pendant son fameux pèlerinage politique, il a découvert que le coût de la vie impacte tout le monde à tous les niveaux. "Il faut chercher des solutions à court et long termes." De nombreuses familles ne mangent plus à leur faim, d'autres n'ont pas accès à l'eau pendant des semaines mais il y a aussi l'ampleur de la drogue - chez les jeunes et la drogue synthétique. Sherry Singh a aussi évoqué le sentiment de ne pas progresser, "kot tou zafer paret difisil". Mais aussi la peur de discuter de politique et des institutions. "Dimounn pé bes lavoi dan zot prop lakaz." Une bonne partie de la population a perdu espoir et des jeunes désertent le pays pour migrer ailleurs.

Il a listé quelques-unes de ses visions, dont l'unité, de l'énergie positive et travailler sur comment avancer en mesurant les conséquences. Par exemple, comment préserver nos plages dans 10 ans, la sécurité où la loi s'applique à tous et en transparence, une liberté d'expression, des possibilités de progrès constants pour tous les enfants, le respect des personnes âgées et leur dignité, plus d'opportunités aux femmes et autrement capables.

Le peuple, dit Sherry Singh, est devenu "un peu paresseux" et ne travaille plus comme avant. "Bizin travay pli dir pou reisi." Il a aussi évoqué la perte de joie de vivre et un stress permanent; d'où l'importance des loisirs; pas simplement aller aux "malls et supermarchés". Il a aussi parlé de créativité et d'innovation, du soin de l'environnement, de la mer, des animaux mais aussi l'ouverture aux autres avec moins d'arrogance et plus d'humilité. Enfin être "a nation that cares, a nation that is one !"

Pour le moment, One Moris démontrera qu'on n'a pas besoin d'être au gouvernement pour aider mais sera social et se transformera en parti politique, s'il attire assez de monde pour transformer le pays. La prochaine étape sera de consulter large pour affiner ces visions. Mais aussi bâtir une équipe patriote et des soldats sur le terrain. Pour cela, Sherry Singh compte sur l'implication de tous, si ce n'est que pour l'encouragement...