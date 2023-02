Afrique: Du jeudi 9 mars au samedi 12 mars prochain - 15 membres du Conseil de Sécurité de l'ONU attendus à Kinshasa

Une délégation de haut niveau des Nations Unies va séjourner à Kinshasa du jeudi 9 au samedi 12 mars prochain. Après la rencontre avec les autorités congolaises, elle se rendra à l'Est de la RDC, à Goma, pour s'enquérir de la situation des déplacés.

C'est ce qui a motivé la rencontre entre le vice-Premier ministre aux Affaires étrangères, Christophe Lutundula et une délégation de la MONUSCO conduite par sa cheffe, Bintou Keita. La représentante de Guterres a confirmé que les membres du Conseil de sécurité seront quinze dont deux experts du Conseil , cinq membres du secrétariat à New York, trois officiers de sécurité et trois médias qui vont accompagner la délégation, et ils seront rejoints par les collaborateurs qui sont sur terrain.

Et de poursuivre : "En prévision de toutes ces rencontres, un certain nombre de thématiques constitueront les points de focalisation, au-delà des termes de référence qui ont été partagés et qui vont attirer l'attention du Conseil de sécurité", avant d'indiquer que toutes les questions contenues dans le cadre de référence de la résolution 2666 feront l'objet d'échanges et de questionnement aussi bien avec les autorités qu'avec la société civile.

Parlant de la collaboration FARDC- MONUSCO, elle a fait entendre qu'"il y a tellement danger autour de la relation Force Monusco y compris sa composante FIP et les FARDC qui semble être un point d'ancrage particulier, parce qu'il y a des attentes de part et d'autre, des conditions nécessaires pour une collaboration et une coopération qui soit effective ".

La guerre dans l'Est du pays, de la situation humanitaire, de la mise en œuvre du Plan de paix harmonisé, du processus de Nairobi et de Luanda figurent dans les priorités de l'agenda du chef de la diplomatie congolaise. Et de souligner : " Nous devons aussi présenter à la mission quelle est la réponse que nous donnons à un devoir qui nous a été prescrit par la Résolution 2667, qui a levé la mesure de " notification ". Il y a un travail qui doit être présenté sur le stockage et la gestion des armes ".