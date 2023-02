Congo-Kinshasa: Usine de traitement d'eau de Binza Ozone désormais en marche/ Régideso - David Tshilumba Mutombo félicite et remercie Félix Tshisekedi !

Dans le secteur de l'énergie, il aura réussi à concrétiser une nouvelle action à impact visible après l'inauguration, en août 2022, du premier module de l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu. Hier, en effet, le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé la première phase du complexe industriel de traitement d'eau potable de Binza Ozone, dans la commune de Ngaliema. Cette méga usine, dotée d'une capacité de traitement de 110 000m3/jour, va desservir plus de 1.500 000 consommateurs, répartis sur plusieurs quartiers dans les communes de Ngaliema, Selembao, Makala, Kintambo et Mont-Ngafula.

Cette usine de Binza Ozone est réalisée parl'entreprise chinoise Weihai International Economic and Technical Cooperative, endéans 3 ans, grâce au financement de la Banque Mondiale (30 millions USD), qui a disponibilisé, pour l'ensemble du projet, une importante somme de 72 millions de dollars américains. Parmi les quartiers bénéficiaires, il y a notamment Binza Ozone, Mbudi, Lutundele, Macampagne, Binza-Delvaux, Djelo-Binza, Ngomba-Kinkusa, Malueka, Cité verte, Badiadingi, Kimbondo et Mitendi.

La cérémonie d'inauguration a eu la particularité d'avoir réuni plusieurs personnalités du pays dont le Président de la République, le Premier Ministre Sama Lukonde, le Président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, et le Directeur Général de la Régideso, David Tshilumba Mutombo. Ce dernier a, dans son mot de circonstance, loué la vision du Président de la République, Félix Tshisekedi, qui n'a cessé de s'investir pour l'amélioration des conditions de vie des congolais. Il a saisi l'occasion pour annoncer la mise en service du paiement électronique des factures. Le DG David a également exprimé sa gratitude au Ministre des Finances Nicolas Kazadi pour son apport dans la matérialisation de cet important projet et a réitéré la détermination de son entreprise à continuer à offrir de loyaux services aux congolais.

"A ce jour, la demande en eau potable de la ville de Kinshasa est évaluée près 1, 000,000 m3 par jour, pour une production nominale de 550 000 m3/jour avant l'inauguration de Lemba imbu. Ce qui représentait un déficit à combler de l'ordre de 450,000 m3/jr. Avec Lemba imbu et aujourd'hui le premier module de l'usine d'Ozone, ce déficit est réduit à 300 000 m3/jr. Ce déficit sera réduit d'avantage à moins de 100 000 m3/jr avec le deuxième et le troisième module de l'usine de l'ozone dont les travaux et les études ont déjà commencé respectivement. Nous célébrons ces progrès remarquables et remercions de tout cœur son Excellence M. Le Président de la République ainsi que tous les membres du gouvernement qui n'ont ménagé aucun effort pour la réalisation de ce progrès. Nous remercions aussi la Banque Mondiale pour son soutien exceptionnel sans lequel, la réalisation de l'usine de l'Ozone n'aurait pas été possible. A vous tous, le Régideso vous traduit sa gratitude; merci infiniment ", a-t-il déclaré.

ALLOCUTION DU DG DE LA REGIDESO SA A LA CEREMONIE DE L'INAUGURATION DE LA PREMIERE PHASE DU COMPLEXE INDUSTRIEL DE TRAITEMENET D'EAU POTABLE DE BINZA OZONE

Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat

Honorable Monsieur le Président de l'Assemble Nationale

Honorable Monsieur le Président du SENAT

Honorables Députés et Sénateurs

Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Excellences Mesdames et Messieurs membres du gouvernement

Honorable Président de l'Assemble Provinciale de la Ville Province de Kinshasa

Monsieur le Gouverneur de la ville Province de Kinshasa

Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres, rangs et qualités respectifs

Il m'est un agréable devoir de vous remercier pour avoir accepté, et ce en dépit de vos agendas très chargés de répondre à cette invitation et de prendre part à cette cérémonie solennelle de l'inauguration de la première phase du complexe industriel de traitement d'eau potable de Binza Ozone. Comme dit-on mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ".

En date du 23 Décembre 2019, il y a près de trois ans et deux mois, le Président de la république, chef de l'Etat, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avait fait l'honneur de présider personnellement la mémorable cérémonie de la pose de la première pierre en vue de la mise en œuvre de ce qui était hier un projet pour la population Kinoise et s'était approprié la construction du complexe de traitement d'eau sur le site de l'Ozone dès son accession à la magistrature suprême.

En ce jour de l'inauguration de la première phase de l'Usine d'Ozone, nous vous disons sincèrement merci Mr. le Président, pour votre implication personnelle qui a conduit à la réussite de ce projet.

Chers compatriotes, bien que notre pays, la République Démocratique du Congo, possède des potentialités énormes en termes de ressources en eaux douces naturelles, il nous revient de révéler cependant que le taux d'approvisionnement en eau potable y reste encore faible, soit près de 30%, à cause d'un manque criant d'infrastructures appropriées et d'une gestion qui n'a pas été très rationnelle dans le passé.

En ce qui concerne la ville province de Kinshasa qui accueille régulièrement un grand nombre de nos compatriotes qui quittent certains milieux ruraux et certaines provinces pour vivre dans la capitale pour une panoplie de raisons; la demande en eau potable dépasse largement le niveau actuel de la capacité de production des cinq usines de traitement d'eau de la ville.

A ce jour, la demande en eau potable de la ville de Kinshasa est évaluée près 1, 000,000 m3 par jour, pour une production nominale de 550 000 m3/ jour avant l'inauguration de Lemba imbu. Ce qui représentait un déficit à combler de l'ordre de 450,000 m3/jr. Avec Lemba imbu et aujourd'hui le premier module de l'usine d'Ozone, ce déficit est réduit à 300 000 m3/jr. Ce déficit sera réduit d'avantage à moins de 100 000 m3/jr avec le deuxième et le troisième module de l'usine de l'ozone dont les travaux et les études ont déjà commencé respectivement.

Nous célébrons ces progrès remarquables et remercions de tout cœur son Excellence Mr. Le président de la république ainsi que tous les membres du gouvernement qui ne n'ont ménagé d'aucun effort pour la réalisation de ce progrès. Nous remercions aussi la Banque Mondiale pour son soutien exceptionnel sans lequel, la réalisation de l'usine de l'Ozone n'aurait pas été possible. A vous tous, le Regideso vous traduit sa gratitude; merci infiniment !

Excellence Monsieur le Président de la République chef de l'Etat

Mes dames et Messieurs, distingués invités.

Le complexe industriel de traitement d'eau potable de Binza Ozone est érigé sur le site où nous nous trouvons en ce moment. La première phase de ce projet est réalisée à la hauteur d'un peu plus 30 millions de dollars pour une capacité de 110 000 m3/jour et comprend les ouvrages suivants:

1. La station de prise comprenant le pompage de l'eau brute et un complexe électrique

2. Une tour d'arrivée et de répartition d'eau brute construite pour une capacité de totale de l'usine de 330 000 m3/jour

3. Les installations de la chaine de traitement pour une première phase de 110 000 m3/jour comprenant les floculateurs, les décanteurs, les filtres à sable et le réservoir d'eau traitée

4. La station de pompage de l'eau traitée

5. Les bâtiments de stockage des produits chimiques, de dosage de ces produits

6. Un module de chlore

7. Un laboratoire,

8. Une sale de contrôle,

9. Ainsi qu'un bâtiment administratif

L'eau brute alimentant cette station est prélevée du fleuve Congo à une distance de 75 m de berge à partir de la station de pompage de la prise. Cette eau brute est emmenée à l'usine de traitement par une conduite en fonte ductile de 1.8 m diamètre et elle est longue de 3 km en passant par le camp colonel Tshiatshi

Les travaux de construction de ce complexe industriel de traitement d'eau ont été réalisés par l'entreprise chinoise Weihai International Economic and Technical Cooperative " WIETC " en sigle, qui a été sectionnée conformément aux procédures de passation des marchés de la Banque Mondiale.

Il sied de noter que les travaux de pose des tuyauteries primaires, secondaires et tertiaires qui permettront de remplacer une partie de l'ancien réseau et qui permettront d'acheminer cette production additionnelle en potable auprès de la population bénéficière, sont déjà en cours d'exécution. Globalement, une population totale de 2.5 millions de personnes a eu accès à l'eau potable grâce au financement du PEMU initial

Nous avons l'honneur de vous informer que les travaux du deuxième module de l'usine de l'Ozone ont déjà commencé depuis le 20 Septembre 2022 sur financement du fond de l'OPEP pour le Développent International (OFID). Les travaux du troisième module sont déjà à l'étape d'attribution à la banque Mondiale.

Avec l'inauguration de ce module 1 aujourd'hui, les agglomérations suivantes auront finalement accès à l'eau de manière régulière et pour certaines, après plus de 5 ans de pénurie d'eau :

Dans la commune de Ngaliema, les quartiers suivants auront de l'eau:

Mbudi

Lutendele

Ma Campagne

Meteo

Binza Delvaux

D'jelo Binza

Ngomba kikusa

Sanga Mamba

Kinsuka

Kimbuala

CPA, et

Malueka

Une grande partie de la commune de Kintambo est arrosée

Dans la commune de Selembao, les quartiers ci- après sont arrosés:

Cité Verte

Badiadingi,

Kitokimosi et,

Camping

Dans la Commune de Mont Ngafula, les quartiers suivants ont de l'eau :

Cité Maman Mobutu

Kimbondo, et

Mitendi

Avec es travaux de la deuxième phase de cette usine, qui ont déjà commencé, nous envisageons alimenter le réservoir de Makala, pour donner de manière permanente de l'eau aux agglomérations suivantes:

Bandalungwa

Kasavubu

Selembao

Bumbu

Makala, et

Kalamu

Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'Etat

Mes dames et Messieurs, distingués invités

Votre présence à la cérémonie de ce jour nous a honorés et témoignés de l'intérêt particulier que vous portez au développement du secteur de l'eau potable en RDC. Nous formulons le vœu de continuer à bénéficier de votre appui et accompagnement et surtout de travailler pour les projets similaires à travers le pays qui a des besoins énormes.

A notre clientèle, nos très chers abonnés, nous comptons à entrer dans un nouveau contrat social avec vous. Nos relations avec vous seront améliorées. Elles seront basées sur une transformation culturelle très profonde que nous allons mener ensemble en toute transparence en nous basant sur des valeurs d'intégrité et une honnêteté inconditionnelle. Nous sommes engagés à vous offrir un service amélioré. Nous vous invitons tous à visiter notre site web regidesored.com et de demander un service ou de signaler un problème. Autrement appeler à notre numéro d'urgence le 4020, nous vous promettons de vous contacter dans un délai bref.

Je voudrais aussi vous rappeler que la salubrité publique pose un sérieux problème pour le fonctionnement de nos usines. Parfois nous arrêtons les usines pour les journées entières en vous privant ainsi de l'eau, à cause d'une salubrité exagérée dans les rivières, laquelle salubrité ne peut pas être tolérée par certaines de nos usines. Nous vous prions de faire montre d'un sens élevé du civisme pour le bien collectif.

Je ne saurais terminer cette allocation sans vous rappeler l'incident malheureux qui a causé la mort d'une personne qui exerçait une activité commerciale sur une servitude de la tuyauterie du réseau primaire de cette usine au moment des essais de mise en service. L'occupation et la construction sur les servitudes de la Regideso sont non seulement illégales, mais elles sont un danger permanent pour ceux qui violent la loi. Nous ne voulons plus d'un cas pareil, nous lançons un appel vibrant à tous et particulièrement aux services fonciers pour le respect des servitudes de la Regideso.

Je voudrais aussi profiter de cette opportunité pour annoncer du haut de cette tribune, que notre système de payement des factures en ligne est finalement prêt. Dès le Samedi 26 Février 2023, nos abonnés de la ville de Kinshasa peuvent payer leurs factures de la Regideso en ligne ou par téléphone y compris les téléphones qui utilisent encore la technologie 2G. Nous allons étendre ces progrès très rapidement aux provinces du Kongo Central, Haut Katanga, Lualaba, Tanganyika, Haut Lomami, Nord Kivu et Sud Kivu. Nous entendons ajouter toutes les autres provinces avant la fin de cette année.

Nous remercions les opérateurs de téléphonie cellulaire Airtel et Vodacom, ainsi que les banques- Equity BCDC, Rawbank et TMB, pour le travail abattu avec nous en si peu de temps pour réaliser la plateforme de payement en ligne de la Regideso. Les autres opérateurs et banques qui ne sont pas encore intégrés dans la plateforme Regideso le seront dans les jours avenir.

Son Excellence Mr le président de la République, votre appel de voir les entreprises du portefeuille de l'état embrasser le digital est pour nous, la Regideso, une nécessité existentielle. Nous avons les ambitions d'être parmi les meilleurs sur le continent Africain, nous sommes engagés dans une transformation profonde de la Regideso pour réaliser nos aspirations et la Digitalisation est un axe pilier de cette transformation. Ceci n'est qu'un début modeste et les jours meilleurs sont notre portée.

A mes collègues de la Regideso, la cérémonie d'aujourd'hui n'aurait pas eu lieu sans vos efforts au quotidien pour soutenir tous les aspects de ce projet. Trouver dans ces quelques mots nos remerciements sincères pour tous les efforts consentis.

A son Excellence Mr. Le Ministre des Finances Nicola Kazadi, nous saluons votre soutien exceptionnel pour la réalisation de ce projet. A vous et toute votre équipe nous disons merci pour le soutien que vous continuez à nous accorder. A son Excellence Mr. Le Ministre des Ressources Hydrauliques et de l'Electricité, Mr.Olivier Mwenze, merci pour votre implication personnelle et le suivi régulier tout au long de la réalisation de ce projet. A tous les héros dans l'ombre qui ont contribué à la réussite de projet, nous disons sincèrement merci.

L'eau C'est la vie. L'eau potable c'est la longue vie. De l'eau potable pour tous, c'est notre objectif. Ensemble nous construirons un monde meilleur par des changements positifs dans la fourniture de l'eau potable pour tous. Que Dieu bénisse la république démocratique du Congo. Que vive la Coopération République Démocratique du Congo-Banque Mondiale.

Je vous remercie

Fait à Kinshasa, le 22 Février 2023

David Tshilumba Mutombo, Directeur Général