Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 Février 2023

Côte d’Ivoire : Accès à l’énergie- Forte perturbation sur le réseau électrique ivoirien

Le District d’Abidjan et plusieurs villes de l’intérieur du pays ont été privés d’électricité cette matinée du 24 Février 2023. A l’origine ; une explosion d’un poste électrique dans la commune d’Abobo au nord d’Abidjan. Les équipes de la Compagnie ivoirienne d’électricité (Cie), s’activent à rétablir la fourniture. Au moment où nous éditons cette revue, la fourniture du service public de l’électricité avait repris progressivement dans plusieurs communes du District d’Abidjan et certaines villes de l’intérieur de la Côte d’Ivoire. (Source : Presse locale)

Nigeria : Présidentielle- Tout est bien qui doit finir bien…

Demain, samedi 25 février 2023, les Nigérians sont appelés aux urnes pour élire leur prochain président et leurs représentants parlementaires. Une élection qui ne manque pas d’intérêt dans ce pays qui est la première puissance économique et démographique du continent, avec plus de 93 millions d’électeurs inscrits. Une élection qui est aussi d’autant plus ouverte que le président sortant, Muhammadu Buhari, n’est pas candidat à sa propre succession, après deux mandats successifs à la tête de l’Etat, aux termes de la Constitution de 1999 qui interdit à un président d’effectuer plus de deux mandats. (Source : Le pays)

Burkina Faso : Attaques terroristes- Douze supplétifs de l’armée tués

Une douzaine de volontaires pour la défense de la patrie (Vdp), des supplétifs de l’armée Burkinabè, ont été tués, mercredi, à Belga, une localité du centre-nord du pays, a-t-on appris de source médiatique, jeudi. Citant des sources locales, le site de Radio France international indique qu’après avoir attaqué la localité, les assaillants avaient donné un ultimatum de quelques heures aux habitants pour vider les villages de Belga, Poli, Touguin et Zambanga, dans la province du Namentenga. L’armée burkinabè tente avec ses supplétifs de venir à bout d’une insurrection djihadiste qui se manifeste sous plusieurs formes. Les attaques des insurgés et les ripostes de l’armée font de nombreux morts et engendrent beaucoup de déplacés. (Source : Aps)

Tchad : Financement du développement- La Banque mondiale va verser au Tchad 700 millions de dollars

Le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, était au Tchad pour une visite consacrée en partie au programme de coopération menée avec le gouvernement tchadien. Il a confirmé que la Banque mondiale verserait un total de 700 millions de dollars ces deux prochaines années pour des programmes d’appui aux populations dans des domaines aussi variés que les infrastructures, l’énergie, la santé et l’éducation. (Source : african Manager)

Centrafrique : Utilisation des mines- 4 préfectures sur 20 durement affectées

Les mines anti-personnel continuent de tuer en République centrafricaine. Leur usage empêche l’appui aux personnes vulnérables, lesquelles sont dans le besoin d’assistance humanitaire. Selon la Coordination des affaires humanitaires (Ocha), 4 préfectures centrafricaines sur 20 sont affectées et les civils paient le lourd tribut. Malgré son interdiction par la résolution de l’ONU, les mines continuent de détruire des vies en République centrafricaine. Elles font autant de victimes parmi les civils que parmi les forces de défense et de sécurité, les casques bleus de la Minusca voire les religieux. En 2022 par exemple, plusieurs personnes en sont mortes et plusieurs autres blessées. (Source : abangui.com)

Gabon : Education nationale- Réouverture des inscriptions aux concours officiels

Camélia Ntoutoume-Leclercq vient d’autoriser ce 22 février à titre exceptionnel la réouverture des inscriptions aux examens scolaires pour le compte de l’année 2022-2023. Du 23 au 27 février 2023, il est ouvert les inscriptions en ligne aux examens officiels pour les élèves retardataires qui n’ont pas pu s’inscrire à temps. Selon le communiqué publié par le ministère de l’Education, il est question de « donner la chance aux retardataires qui n’ont pas pu jusqu’ici procéder à leur enrôlement pour les examens de l’enseignement général, et de l’enseignement technique et professionnel, de le faire », informe le communiqué. Rappelons que, ces examens officiels pour le compte de l’année scolaire 2022-2023, ont été clôturés depuis le 13 janvier 2023. (Source : Journal du Gabon)

Cameroun : Sous-performance des Pme - Des acteurs s’attaquent aux causes

Des chefs d’entreprise, des femmes et des jeunes ont bénéficié d’une formation organisée les 21 et 22 février 2023 par le Centre des petites entreprises et de l’entrepreneuriat (SBEC) de la fondation Denis et Lenora Foretia.A travers son projet intitulé : « Promouvoir la prospérité et la liberté économique des femmes et des jeunes au Cameroun », le Centre des petites entreprises et de l’entrepreneuriat (SBEC) de la fondation Denis et Lenora Foretia entend rendre les entreprises plus performantes. C’est dans ce cadre que du 21 au 22 février 2023, le coup d’envoi d’une formation au profit des chefs d’entreprises, des jeunes et des femmes a été donné à Yaoundé. Les organisateurs expliquent également aux participants le processus de passage du secteur informel sans heurts au secteur formel. (Source : journal du Cameroun)

Algérie : Diplomatie- Le consul général d’Algérie à Paris démis de ses fonctions

Le consul général d’Algérie à Paris El-Hadj Lamine a été démis de ses fonctions en vertu du décret présidentiel signé le président de la République Abdelmadjid Tebboune.« Il est mis fin, à compter du 31 janvier 2023, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Paris (République française), exercées par El-Hadj Lamine, appelé à réintégrer son grade d’origine », peut-on lire dans le décret présidentiel du 7 février 2023 paru dans le dernier numéro du Journal Officiel. El-Hadj Lamine a été nommé à ce poste de consul général d’Algérie à Paris le 25 janvier 2022. (Source : Presse algérienne)