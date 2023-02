Sud-Soudan/Maroc: CAN U20 - Le Sud-Soudan s'inspire du parcours du Maroc en Coupe du monde

Le sélectionneur du Sud-Soudan, Peter James, estime que son équipe peut s'inspirer du parcours des Lions de l'Atlas à la Coupe du monde au Qatar, après leur victoire historique 1-0 sur la République centrafricaine.

Les Bright Stars ont inscrit un penalty en première période grâce à leur star Paul Mara pour battre la RCA lors du match de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies U-20 à Ismaila.

Le Sud-Soudan participe au tournoi pour la première fois après s'être qualifié en tant que vice-champion de la zone CECAFA et James affirme que l'exemple donné par le Maroc est quelque chose qu'ils souhaitent imiter, lit-on sur Cafonline.

" Nous avons tellement d'exemples, comme le Maroc l'a fait à la Coupe du monde de la FIFA, pourquoi pas le Sud-Soudan ici à la CAN U-20. Le football est un jeu où il faut travailler dur nous avons travaillé dur dès le premier match. Je suis très heureux que nous ayons fait le travail et nous allons continuer dans cet esprit. ", a déclaré James.

James n'a pas tari d'éloges sur Paul Mara Jawa, auteur du but de la victoire.

" Le dernier match, il est entré et a marqué le but contre le Congo et aujourd'hui il a gagné et a marqué le penalty et a créé de nombreuses occasions pour l'équipe, donc je suis très heureux pour lui et je crois qu'il va être l'un de nos meilleurs joueurs au Sud-Soudan ", a indiqué le sélectionneur Sud-Soudanais.

" C'est la première fois que nous nous qualifions pour l'AFCON U-20 et c'est un honneur, mais nous sommes ici parce que nous l'avons mérité. Nous venons de la zone CECAFA avec l'Ouganda et nous essayons de montrer où se situe le football sud-soudanais. Notre prochain objectif est de gagner notre prochain match afin de progresser. " a-t-il conclu.