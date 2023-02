Afrique de l'Ouest: Conditions des travailleurs/ Justice sociale / Travail des enfants - Le DG de l'Organisation Internationale du Travail en Côte d'Ivoire

Le Togolais Gilbert Houngbo, directeur général de l'Organisation internationale du travail (Oit), effectue à partir du mercredi 22 février 2023, une visite de travail de 72 heures en Côte d'Ivoire.

Au menu de son agenda, des entretiens avec des responsables gouvernementaux et des partenaires sociaux sur des questions d'actualité liées au monde du travail et de son idée de créer une coalition mondiale pour la justice sociale.

A cet effet, il rencontrera le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que l'équipe pays du système des Nations unies.

Cette visite sera aussi l'occasion pour l'hôte de la Côte d'Ivoire de présenter un projet innovant financé par les Pays-Bas qui s'attaque aux causes du travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement.

Il visitera également une plantation et une coopérative de cacao à l'intérieur du pays, ainsi qu'une initiative soutenue par l'Oit qui encourage les communautés agricoles et les populations rurales à s'inscrire à la Couverture maladie universelle (Cmu).

Enfin, Gilbert Houngbo participera le 24 février 2023, à Abidjan, à une conférence de haut niveau sur la "Promotion du travail décent dans les chaînes d'approvisionnement pour éliminer le travail des enfants" co-organisée par l'Oit, le Comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants (Cim), et le Comité national de suivi des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants (Cns).

L'Oit, rappelons-le, est une agence des Nations unies consacrée à la promotion de la justice sociale et des droits du travail. Elle constitue un forum unique où les gouvernements et les partenaires sociaux des 187 Etats membres peuvent débattre librement et ouvertement, afin de stimuler la croissance de l'emploi décent, promouvoir les droits au travail, améliorer la protection sociale et renforcer le dialogue social.