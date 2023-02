Afrique de l'Est: Beni - Les armées congolaise et ougandaise appellent les ADF à déposer les armes et à se rendre

Les armées congolaise et ougandaise appellent les combattants ADF encore actifs dans les régions de Beni(Nord-Kivu)et Ituri à déposer les armes et à se rendre.

L'appel a été lancé par le porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF contre les ADF, le lieutenant-colonel Mak Hazukay, lors d'un point de presse jeudi 23 février à Beni.

D'après lui, les gouvernements Congolais et Ougandais ont déjà mis tout en œuvre pour mettre fin à l'activisme de cette rébellion.

" Vous avez certainement compris et vous voyez comment les gens se rendent. Chaque semaine il y a des rendus, chaque semaine il y a des capturés. Alors, nous voudrions que, ceux qui sont dans cette foret et qui ont l'occasion de se sauver qu'ils se sauvent. De notre côté, nous avons déjà montré beaucoup de bonne volonté : les capturés, les otages, les rendus, vous voyez comment on les traite. Que ça soit du côté des FARDC, que ça soit du côté de l'UPDF, c'est le même exercice ", a-t-il expliqué.

Mak Hazukay demande également à la population d'accueillir tous les combattants ADF qui expriment la volonté de se rendre.

" Nous demandons à la population d'accueillir tous ceux qui voudront se rendre et de les traiter humainement. Parce qu'aujourd'hui, telle que la situation se présente, ou c'est la vie, ou c'est la mort. L'UPDF et les FARDC sont des armées régulières qui ont souscrit à toutes les résolutions, à toutes les conventions relatives aux droits de l'homme. Et le message, c'est de dire que : parce que nous devons le reconnaitre et avouer que ceux qui tuent dans cette forêt ont des connexions dans la ville. Aidez-nous à dire à ces gens qui sont dans la forêt qu'ils ont maintenant deux choix : soit se rendre ou se laisser trouer la peau parce qu'aujourd'hui, nous avons les moyens de le faire ", a poursuivi le porte-parole de l'armée à Beni.